Gusttavo Lima fecha turnê 2017 com show em Campo Grande

Gusttavo Lima faz show em Campo Grande - Divulgação

Com seu último trabalho, 50% Balada / 50% Romance, Gusttavo Lima fecha a agenda de espetáculos da Santo Show deste ano em Campo Grande. O artista mineiro que compõe, canta e toca diversos instrumentos se apresenta no dia 8 de dezembro, no Âncora Hotel.

Os campo-grandenses podem se preparar para curtir um show cheio de movimento e emoção. Metade do repertório revela o lado baladeiro do artista, enquanto que a outra metade, o romântico. O trabalho de 50/50 conta com a direção de Raoni Carneiro e a produção musical de Dudu Borges.

Destacam-se as faixas "Que Pena Que Acabou" (115 milhões de acessos no Youtube), "Abre o Portão Que Eu Cheguei" (100 milhões de acessos) e "Homem de Família" (171 milhões de acessos).

O evento já está com ingressos à venda no Gugu Lanches, Bulicho Conveniência, Loja Santo Show (localizada no Shopping Bosque dos Ipês) e na internet no site http://www.fasttickets.com.br/.

Os ingressos vão custar R$ 30,00 para Pista (meia-entrada R$15,00), R$ 60,00 para Área Vip (meia-entrada R$30,00), R$ 120,00 para Camarote Open Bar (meia-entrada R$ 85,00) e R$ 180,00 para Backstage (meia-entrada R$ 130,00).

O sucesso chegou

Nivaldo Batista Lima, ou simplesmente Gusttavo Lima, nome artístico que adotou quando fazia parte da dupla Gusttavo e Alessandro, gravou em 2010 o seu primeiro CD e DVD "Inventor dos Amores", contando com 22 músicas, das quais 16 são composições próprias.

Produzido por Pinócchio, o trabalho ganhou destaque no meio dos fãs da música sertaneja devido ao sucesso das canções: Caso Consumado; Revelação; Rosas, Versos e Vinhos; Cor de Ouro e, principalmente, Inventor dos Amores, que projetou seu nome para o Brasil inteiro.

O álbum foi recheado de participações especiais como a dupla Jorge & Mateus na canção "Inventor dos Amores", Maria Cecília & Rodolfo "Te Quero Sim", Guilherme & Santiago em "Larguei de Ser Besta" e de Edson, da dupla Edson & Hudson, na faixa "Super Homem".

Na Internet

Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores brasileiros mais populares da atualidade. Ele ultrapassou 12,9 milhões de curtidas em sua página no Facebook; supera 9,3 milhões de seguidores no Twitter; tem mais de 9,1 milhões de seguidores no Instagram e possui 2,6 milhão de inscritos em seu canal oficial do Youtube e mais de 1 bilhão de visualizações.

Onde comprar?

No site http://www.fasttickets.com.br/, no Gugu Lanches, no Bulicho Conveniência e na Loja Santo Show (localizada no Shopping Bosque dos Ipês).

Pista: R$ 30,00 e meia-entrada R$15,00

Área Vip: R$ 60,00 e meia-entrada R$30,00

Camarote Open Bar: R$ 120,00 e meia-entrada R$ 85,00

Backstage: R$ 180,00 e meia-entrada R$130,00 (1º lote esgotado)