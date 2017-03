Gustavo Mioto se apresenta na Expogrande no próximo dia 5

O cantor Gustavo Mioto, já conhecido pelo grande público por sua nova música de trabalho “Impressionando os Anjos”, se apresentará na próxima quarta feira (5) na Expogrande 2017.

Gustavo promete um show animado com os principais sucessos como “Lembra”, “Mãos ao Alto Coração”, “Ela Precisa Saber”, “3 da Manhã”, além de vários hits internacional de sua admiração.

“Estou muito animado para participar desse grande evento que é a Expogrande. Espero todos lá pra pular a cantar junto comigo”, declara Gustavo.

A música de trabalho Impressionando os Anjos tem chamado atenção de outros artistas do meio como Bruno (da dupla com Marrone), Daniel, Claudia Leitte e Michel Teló que, em suas redes sociais, postaram sobre a nova canção.

GUSTAVO MIOTO

Com apenas 6 anos, Gustavo Miotocomeçou a dedilhar seus primeiros acordes em Votuporanga-SP,onde nasceu em 12 de março de 1997. Com o amor pela música crescendo a cada dia, ele se matriculou em um conservatório musical da cidade.

Aos 10 anos,compôs sua primeira canção“Évocê quem vai chorar”, e assim vieram festivais de música, vídeos amadores no Youtube e convites para animar festas de amigos da escola e familiares.

Gustavo começou a viajar aos 13 anos pelo Brasil como Crooner da banda Oxigênio de São José do Rio Preto-SP, com objetivo de ganhar experiência, conhecendo um público bem mais exigente. A banda fazia shows em bailes de Formaturas, Havaí, Country e Debutantes.

Com algumas músicas prontas, Gustavo entrou em estúdio para gravar seu primeiro álbum em 2012 pelagravadora Play Mix de São José do Rio Preto-SP.

O álbum intitulado “Fora de Moda”, ainda conta com outras músicas como “Ela não gosta de mim”, que já ultrapassa os20 milhões de acessos no Youtube, e o Re-edit de “Quem ama sabe”.

Em Janeiro de 2014, Gustavo gravou a música “Eu Gosto de Você” com participação de Claudia Leitte, música que esteve por várias semanas entre as mais tocadas nas melhores rádios do país.

Em outubro de 2014, Gustavo gravou seu primeiro DVD em Votuporanga, sua cidade Natal, realizando um de seus grandes sonhos. O evento contou com a participação dos cantores Luan Santana, Cristiano Araújo e da dupla Bruninho & Davi.

O DVD “Ciclos” foi lançado em junho de 2015 nas principais plataformas digitais e lojas de todo o Brasil.

A primeira música de trabalho, “Lembra”, ficou em primeiro lugar nas mais tocadas do Brasil e “Mãos ao alto Coração” foi escolhido como segundo single do DVD, que foi divulgado nas rádios e televisões do país.

Após o lançamento do DVD “Ciclos”, Gustavo Mioto conquistou um grande espaço na mídia nacional participando de programas de televisão como, The Noite, Raul Gil, Programa Silvio Santos, Câmera Record, além de se tornar o queridinho das adolescentes ao participar da Tv Capricho.

O sertanejo, além de conquistar a mídia, participou de grandes festas e eventos por todo o Brasil, como por exemplo a Fenamilho em Minas Gerais, Expoagro Guaxupé, FAPI em Ourinhos, e claro renomada Expoagro Araçatuba.

O single “3 da Manhã”, que ficou entre as 15 mais tocadas nas rádios de todo o país, ganhou um videoclipe com a blogueira Flavia Pavanelli.

Em novembro de 2016, Gustavo lançou a canção “Impressionando os Anjos” nas rádios de todo e ganhou um videoclipe gravado no Maringá/PR que, conta com a participação mais que especial de Murilo Rosa. O ator interpreta um pai que cuida sozinho dos filhos depois de se separar de sua esposa. Nas cenas finais será desvendado um grande segredo que envolve toda a família nessa emocionante história.

Impressionando os Anjos,recebeu muitos elogios outros artistas do meio como Bruno (da dupla com Marrone), Daniel, Claudia Leitte e Michel Teló que, em suas redes sociais, postaram falando sobre a nova canção.

Depois de mais de dois meses do lançamento, Impressionando os Anjos ainda está entre as mais tocadas de todo o país.

