Gustavo Mioto se apresenta amanhã na Expogrande 2017

Com entrada franca, Gustavo Mioto se apresenta, no do dia 5 de abril, na ExpoGrande 2017. O cantor está conquistando o Brasil com as suas músicas, atualmente ele está trabalhando a canção “Impressionando os Anjos” – o clipe tem mais de 10 milhões de visualizações no YouTube.



Com apenas seis anos, Gustavo Mioto começou a dedilhar seus primeiros acordes. Aos 10 anos, compôs sua primeira canção “É você quem vai chorar”, e assim vieram festivais de música, vídeos amadores no YouTube e convites para animar festas de amigos da escola e familiares.



Gustavo entrou em estúdio para gravar seu primeiro projeto em 2012. O álbum intitulado “Fora de Moda”, ainda conta com outras músicas como “Ela não gosta de mim” e o Re-edit de “Quem ama sabe”.

Em 2014, Gustavo gravou a música “Eu Gosto de Você” com participação de Claudia Leitte, música que esteve por várias semanas entre as mais tocadas nas melhores rádios do país e destacou ainda mais o artista para o Brasil.

A Expogrande 2017 acontece dos dias 30 de março a 9 de abril. Os ingressos já estão a venda no site ingressonacional.com.br e no Gugu Lanches – o pagamento pode ser no dinheiro ou em três vezes no cartão de crédito.



Expogrande 2017

Data: 30 de março a 9 de abril.

Local do Evento: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Vendas: Gugu Lanches e www.ingressonacional.com.br.

Forma de pagamento: Dinheiro ou Cartão de Crédito (3 vezes).

Informações e Bangalôs: (67) 3341 0134.

