Guarda Fashion conta como mantém a maquiagem e o penteado trabalhando na rua

Trabalha o dia todo na rua - ela é agente da Guarda Municipal do Rio de Janeiro- a tarefa não é fácil - Foto: Thiago Freitas

Influenciadora digital e consultora de moda, Luanda Almeida é vaidosa, gosta de estar sempre maquiada e com os cabelos arrumados. Trabalha o dia todo na rua - ela é agente da Guarda Municipal do Rio de Janeiro- a tarefa não é fácil.

“Com o calor do RJ, é complicado sim manter a maquiagem intacta o dia todo. Mas tenho alguns truques que sempre ajudam a segurar a maquiagem por mais tempo. O preparo da pele é fundamental. Lavo bem o rosto com sabonete especifico para meu tipo de pele, após isso passo um tônico facial que remove as impurezas mais profundas. Feito isso, aplico bastante água termal e deixo secar naturalmente. Ela é riquíssima em minerais, além de super hidratar e nutrir a pele, ajuda a segurar ainda mais a maquiagem. O próximo passo é passar um protetor solar facial toque seco. Evito maquiagem pesada, optando por algo mais leve e natural, deixando a pele com aspecto saudável. Ao invés de base, uso BB Cream, pois tem a cobertura mais leve.Aplico várias camadas de uma boa máscara de cílios a prova d´água (evita que escorra com o suor. E um batom matte para dar um GLOW na make”, revela a blogueira, que coordena o trânsito da avenida Ernani Cardoso, em Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Outro cuidado que Luanda, que tem o apelido de guarda fashion, tem redobrado são com os cabelos, que ela diz que são seu xodó.

“Por serem muito frágeis e finos,tenho absoluto cuidado com eles. A cada 15 dias, faço uso de óleo de coco puro em toda extensão do fio e raiz. Deixo agir em torno de quatro horas, enrolando a cabeça em papel filme, pois o óleo de coco é rico em vitaminas K e E, além da função antioxidante. Após isso lavo bem os fios com xampu e passo uma máscara de tratamento. Outra dica muito importante que comigo funciona super bem e já faço há anos: Lavo meus cabelos a cada três dias, porém nunca lavo apenas com xampu e condicionador. Sempre em todas as lavagens faço um tipo de tratamento diferente. Alterno entre mascaras de hidratação, nutrição e reconstrução. Isso ajuda no processo de recuperação dos fios e ajuda a manter os fios sempre tratados, saudáveis e com brilho intenso”, conta a digital influencer que tem quase 300 mil seguidores no Instagram.

Instagram https://www.instagram.com/luandaalmeidaoficial/