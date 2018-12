Grupo Tradição se apresenta nesta sexta-feira na Cidade do Natal

Divulgação

Os visitantes da Cidade do Natal terão um grande show na noite desta sexta-feira (14). O Grupo Tradição traz ao público da Cidade do Natal o melhor da música sertaneja, com hits como “Barquinho”, “A brasileira”, “Garçom Amigo”, “Vaneira das Meninas Carinhosas”, “Festa na República” e “O Caldeirão”.

O grupo apresentará os maiores sucessos, com músicas consagradas em todo o Brasil, além do novo sucesso: “segue o baile”. A nova formação do Tradição tem como integrantes: Patrick no vocal e gaita ponto; Juninho na bateria; Jaime no acordeon; Deivid no baixo e Eriston na guitarra.

A Cidade do Natal estará aberta ao público das 17 às 23 horas. Neste ano, o público pode aproveitar uma ampla área kids, praça de alimentação e área de show cobertas, diversos personagens infantis e a presença do Papai Noel todos os dias.

A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial está facilitando o acesso do campo-grandense à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para a Cidade do Natal, começou a rodar neste sábado (8).

A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande/Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Os horários podem ser consultados clicando aqui;

City Tour

A Cidade do Natal também está oferecendo passeio gratuito no City Tour, que ganhou uma nova roupagem, cheio de luzes, no clima natalino. O ônibus tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até nas imediações da Avenida Presidente Ernesto Gueisel. Menores de 12 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.

Maria Fumaça

Mais uma atração está confirmada na Cidade do Natal: o passeio a bordo de uma Maria Fumaça. A locomotiva adaptada, que inclusive leva o símbolo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), percorre o trecho da Cidade do Natal até o Shopping Campo Grande e tem capacidade para 28 passageiros.

Enfeitada com luzes, a Maria Fumaça também apita e realiza os passeios a cada 30 minutos, a partir das 17 horas. O embarque é gratuito.