Gravidez na adolescência e juventude é tema de programa desta terça-feira da TV Assembleia de MS

Programa foi gravado em videoconferência e traz a médica Maria Auxiliadora Budib, à direita, como convidada - (Foto: Arquivo)

Estreia nesta terça-feira (2) mais uma edição do Programa Juventude em Pauta, na TV Assembleia de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em que abordará os desafios da gravidez na adolescência e juventude e como a grávida pode se cuidar em tempos de pandemia da Covid-19.

O programa passará no Canal 9 da NET hoje às 15h30, com reprises quinta-feira (4), às 15h e sábado (6) às 13h30, com a convidada Maria Auxiliadora Budib, que é médica ginecologista, professora universitária e diretora da Assistência à Saúde da Cassems.

O Juventude em Pauta traz temas relacionados às pessoas entre 15 e 29 anos, faixa etária considerada jovem, de acordo com o Estatuto da Juventude no Brasil e tem apresentação da jornalista Fernanda Kintschner. Confira esta e outras edições também pelo YouTube Oficial da Casa de Leis clicando aqui.