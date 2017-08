Grávidas comentam a gravidez independente de Karina Bacchi

É unânime. A gravidez é o período em que as mulheres sentem nitidamente as mudanças acontecerem, no seu corpo e na mente.

De uns tempos para cá, no entanto, não são exclusividade feminina as alterações na gravidez. O futuro pai também se vê “grávido”, às voltas com um cenário ainda não definido, de muita responsabilidade e contas a perder de vista.

Para eles, resta paciência para que os nove meses ( ou 40 semanas como gostam de contar os médicos), passem voando. Em uma outra composição, o estresse da fase gestacional fica inteiramente com a mulher. Estamos falando das mães solteiras, de produções naturais ou não, como a da atriz Karina Bacchi.

Karina Bacchi deu à luz Enrico no dia 8 de agosto, na Flórida, por fertilização com doador estrangeiro

Após decidir ser mãe, ela optou pela fertilização in vitro com uma equipe norte-americana na Florida. E há cerca de uma semana deu à luz Enrico Bacchi, seu filho muito desejado e planejado.

Casos como o de Karina sempre levantam polêmicas: "vale tudo para se ter um filho? "

Veja o que pensam algumas campo-grandenses que esperam seus rebentos, algumas já não mais de primeira viagem:

“Sobre a gravidez da Karina, se é o sonho da mulher ser mãe, independente de como ela será, apoio a atitude” disse a arquiteta Thayla Teixeira Hermann, 31, à espera de seu primeiro filho.

Thayla espera seu primeiro filho

A opinião é compartilhada pela advogada Marília Maksoud Gralha, 32 anos: “A mulher está cada vez mais independente, forte e corajosa. E quando o assunto é a maternidade, achamos forças que nem sabíamos que temos!”.

A empresária e futura mãe de primeira viagem Tereza Costa, 30, confirma: “Acho que a Karina Bacchi está certa, pois era o sonho dela ser mãe. E, pela idade, ela não podia esperar muito tempo”. Há quem ache que a decisão tem de ser pensada e repensada: "a responsabilidade é dobrada" lembra a advogada Lívia Rezek, 30, que complementa: " caso o desejo da mulher em ser mãe for muito forte tem de se apelar mesmo para a gravidez independente".

Grávidas generosas, as quatro felizmente contam com a ajuda de seus companheiros nesta desbravata aventura.

Thayla, na vigésima sétima semana, confessa: "A gravidez realmente muda muito a mulher. Além da mudança física, tem a alteração de humor, fiquei mais sensível e emotiva.” Lívia também notou a irritação acentuada no primeiro trimestre da gravidez.

Tereza, por outro lado, ainda não sentiu alterações de humor, na gestação de seu bebê, previsto para nascer em janeiro de 2018.

Casada com o empresário Júnior Gralha, 36, Marília é das mães superlativas. Está na sua segunda gravidez - ela já é mãe de João Felipe, de 1 ano e 9 meses - e cada vez mais encantada com cada descoberta. “A nossa segunda gravidez não foi planejada, mas não evitamos. Nosso primeiro filho já tinha um ano e sempre falávamos em ter mais um filho. Apenas veio mais rápido do que imaginávamos".

No seu melhor papel, o de mãe, Marília finaliza: “Façam tudo do seu jeito que vai dar certo! Deus nos deu um dom maravilhoso: o de sermos mães! A cada situação nova, esse dom é revelado de forma surpreendente. Não existe receita pra nada, no que diz respeito a esse assunto”.

Ansiedade, expectativa e os mais longos nove meses da vida do casal merecem um sopro de otimismo como esse.

PARA QUEM QUER DICAS MESMO ASSIM

Dica da Tayla: "Durante a gravidez não deixe de fazer exercícios moderados e ter um bom acompanhamento médico.

Dica da Marília: "A minha dica é levar o pré-natal a sério, tomar bastante água e exercitar a paciência. Se mulher grávida já é depósito de palpites, com um bebê no colo, a coisa piora! (risos)"

Dica da Tereza: Ficar tranquila e não criar expectativas.

Dica da Lívia: "Pretendo ter parto normal, então estou me preparando com exercícios leves e pilates para não inchar".

