Grávida de 6 meses, Ivete Sangalo canta sentada em trio elétrico

O show aconteceu em Natal, RN - Reprodução Twitter

Durante um show em um trio elétrico na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a cantora Ivete Sangalo chamou atenção por cantar sentada em uma cadeira em determinado momento da apresentação realizada no último sábado, dia 9.

Ivete está grávida de seis meses, esperando gêmeas, e por isso boa parte dos seus fãs elogiou sua postura e seu profissionalismo. A previsão é de que as crianças nasçam em fevereiro do ano que vem.