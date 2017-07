Dia 26, às 17h a Turma do Pagode lançou em seu canal na Vevo o clipe do single, "Cobertor de Orelha". E às 19h estreia no programa TVZ do Multishow.



Gravado na Audio Club, em São Paulo, o clipe é o primeiro lançado pelo grupo com roteiro – os anteriores faziam parte dos DVDs ao vivo - e conta com a participação do pentacampeão e comentarista Denilson e da musa fitness Rachel Apollonio.



No clipe, o vocalista Leíz está em casa com a namorada – interpretada pela blogueira Rachel Apollonio – e se esquece de um show.



Diante da dificuldade de contato com o cantor e com a proximidade do início do show, os integrantes da Turma do Pagode convocam Denilson para substituir o vocalista.

Enquanto Denilson, de casaco preto e capuz assume os vocais, Leíz vê o show sendo transmitido ao vivo na TV e sai apressado, deixando a namorada sozinha em casa. O vocalista chega a tempo e reassume os vocais ao lado de Denilson e de seus companheiros de grupo.

"Cobertor de Orelha" é o primeiro single do décimo trabalho da Turma do Pagode – Misturadin – que chega às plataformas digitais em agosto. O álbum traz 9 canções inéditas e regravações de clássicos do samba e pagode com participações de Dodô (Pixote), Reinaldo, O Príncipe do Pagode, Netinho de Paula, Leandro Lehart e Márcio Art do Art Popular, os ex-Exaltasamba Chrigor e Péricles e Belo.



A Turma do Pagode é formada por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Tiago e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo).

Veja Também

Comentários