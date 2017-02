Grammy Awards 2017 traz os maiores nomes da música atual

Saiba Mais VARIEDADES Aos 13 anos, o pianista indonésio Joey Alexander volta ao Grammy

A noite mais importante da música está chegando! O Grammy Awards 2017®, que a TNT exibe com exclusividade, acontece no dia 12 de fevereiro e terá shows de Adele, John Legend, The Weeknd, Daft Punk e Metallica, Bruno Mars, entre outros. A apresentação fica por conta do ator James Corden, famoso pelo quadro Carpool Karaoke e, a transmissão da TNT, a apresentação e os comentários ficam a cargo de Domingas Person e João Marcelo Bôscoli.

Dobradinha de Heróis

Segunda-feira, 6 de janeiro

Thor: O Mundo Sombrio

Às 20h20* - (Thor: The Dark World, 2013) Ação, EUA, 10 anos. Direção: Alan Taylor. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tom Middleston. No segundo filme da franquia Thor, o Vingador luta para salvar a Terra e os Nove Reinos de um inimigo sombrio terrível, capaz de destruir o próprio universo. Malekith é membro de uma antiga raça conhecida como elfos negros, que retorna para levar o universo de volta às trevas por meio do poderoso Éter, uma das Joias do Infinito. O herói precisa agora enfrentar um inimigo que mesmo Odin e as forças de Asgard não foram capazes de derrotar no passado.



Kick-Ass: Quebrando Tudo

Às 22h30* - (Kick Ass, 2010) Comédia, EUA, 18 anos. Direção: Matthew Vaugh. Com Chloe Moretz, Nicolas Cage e Aaron Taylor. O filme conta a vida do adolescente Dave, que decide tornar-se um super-herói por influência das histórias em quadrinhos. Ele fica conhecido na mídia como "Kick-Ass" e motiva o surgimento de uma nova onda de super-heróis no país. Porém, quando Frank D'Amico bola uma armadilha para Kick-Ass, ele deve provar que não são precisos poderes para ser um super-herói de verdade.

Dobradinha Penetras

Terça-feira, 7 de janeiro

Penetras Bons de Bico

Às 17h10* - (Wedding Crashers, 2005) Comédia, EUA, 14 anos. Direção: David Dobkin. Com Owen Wilson e Vince Vaugh. Os advogados especializados em divórcio John Beckwith e Jeremy Grey são sócios e amigos de longa data que compartilham um passatempo curioso: eles adoram ir a casamentos sem serem convidados. E a simpática dupla tem suas próprias regras para invadir os eventos e conhecer mulheres. Jeremy fica sabendo que a filha do Secretário do Tesouro Nacional, William Cleary, irá se casar no que será o evento social mais importante do ano em Washington. E os amigos, que não podem deixar essa oportunidade passar, logo ficam de olho nas damas de honra Claire e Gloria Cleary.



Os Penetras

19h10* - (2012) Comédia, Brasil, 14 anos. Direção: Andrucha Waddington. Com Marcelo Adnet, Eduardo Sterblitch e Mariana Ximenes. Às vésperas do réveillon, o apaixonado Beto chega ao Rio de Janeiro à procura de Laura. Desprezado, tenta o suicídio, mas é salvo pelo golpista Marco Polo que, a fim de ganhar um dinheiro fácil, promete ajudá-lo a reconquistar a amada. O que esse malandro não poderia imaginar é que também se apaixonaria por Laura, uma jovem sedutora que usa artifícios para circular pelas altas rodas da sociedade carioca.

Filmes de ação para agitar a semana

Quarta-feira, 8 de janeiro, às 21h45*

Blade 2 (Blade II, 2002) Ação-Terror, EUA, 14 anos. Direção: Guillermo Del Toro. Com Wesley Snapes, Kris Kristofferson e Ron Perlman. Blade é um ser meio homem meio vampiro consumido pelo desejo de vingança contra os aqueles que atacaram sua mãe e fizeram ser o que ele é. Em uma verdadeira cruzada pessoal contra os vampiros, o herói entra numa batalha ainda maior quando uma nova e mais poderosa espécie da raça, criada a partir de um cruzamento genético, ameaça eliminar homens e vampiros.



Sexta-feira, 10 de janeiro, às 22h30*

R.I.P.D. – Agentes do Além (R.I.P.D., 2013) Ação, EUA, 12 anos. Direção: Robert Schwentke. Com Ryan Reynolds, Jeff Bridges e Mary-Louise Parker. O filme mostra o além da vida de Nick Walker, um detetive recém-falecido que é resgatado durante sua passagem para o "outro lado" para servir no Departamento do Descanse em Paz, força policial responsável por manter o equilíbrio entre o mundo real e a falange rebelde das almas penadas. Determinado a se vingar do homem que o matou, Nick encontrará ao lado de seu novo parceiro, o xerife Roy Pulsipher, motivos suficientes para lutar pelos seres humanos.

TNT NITRO

Quinta-feira, 9 de fevereiro, às 22h30*

Kung Fusão (Kung Fu Hustle, 2004), Ação, China, 14 anos. Direção: Stephen Chow. Com Yuen Wah e Stephen Chow. 1940, Sing é um ladrão de segunda categoria que sonha em integrar a sofisticada e implacável gangue Axe, que controla o submundo da cidade. Ele tenta extorquir dinheiro de um dos moradores do Beco Curral do Porco, um movimentado complexo de apartamentos da periferia, mas é surpreendido pelos vizinhos da vítima, mestres nas artes marciais. As tentativas trapalhadas de Sing chamam a atenção da gangue Axe, que entra em conflito com os moradores do Beco.



Sábado, 11 de fevereiro, às 23h05*

Sangue na Veia (In the Blood, 2014), Ação, Inglaterra, 16 anos. Direção: John Stockwell. Com Danny Trejo, Gina Carano e Cam Gigandet. Quando o marido da lutadora Ava (Gina Carano), Derek (Cam Gigandet), desaparece durante sua lua de mel no Caribe, Ava enfrenta uma conspiração do submundo brutal em uma ilha paradisíaca para descobrir a verdade e derrubar os homens responsáveis pelo desaparecimento de seu marido.

Maratona A Hora do Rush

Domingo, 12 de janeiro

A Hora do Rush

Às 15h45* - (Rush Hour, 1998) Ação, EUA, 12 anos. Direção: Brett Ratner. Com Jackie Chan, Chris Tucker, Philip Baker e Larry Sullivan. Quando o cônsul chinês é enviado a Los Angeles em uma missão diplomática, sua filha de 11 anos é sequestrada por um chefão criminoso. É quando entra em ação o mestre das artes marciais, inspetor Lee. Mas o FBI não permite a interferência de um estrangeiro nas investigações e convoca o detetive James para afastar Lee do caso.



A Hora do Rush 2

Às 17h30* - (Rush Hour 2, 2001), Ação-Policial, EUA, 12 anos. Direção: Brett Ratner. Com Jack Chan, Chris Tucker e John Lone. Carter, o falastrão detetive americano, e Lee, o dedicado inspetor asiático, juntam suas forças novamente para investigar os segredos por trás da explosão de uma bomba na embaixada americana em Hong Kong.



A Hora do Rush 3

Às 19h05* - (Rush Hour 3, 2007) Ação, EUA, 12 anos. Direção: Brett Ratner. Com Jackie Chan e Chris Tucker. O embaixador Han está em Paris, prestes a revelar evidências sobre o trabalho da Tríade, o mais poderoso e conhecido sindicato do crime do planeta. Ele descobriu a identidade de Shy Shen, o responsável pela organização, e está disposto a revelá-la para o Tribunal Mundial do Crime. Entretanto a Tríade deseja manter esta informação em segredo e para tanto decide usar todas as possibilidades que dispõe. Para ajudar Soo Yung, a filha do embaixador, o inspetor-chefe Lee e o detetive James Carter viajam até a França. Em Paris, sem conhecer a cidade nem o idioma, eles precisam evitar que uma conspiração mundial aconteça.

*Horário de Brasília. Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

