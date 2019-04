Go Bigger chega no Shopping Bosque dos Ipês neste feriado

O evento é estruturado em formato de circuito inflável. As atividades são conduzidas por uma equipe de monitores uniformizados e treinados - Foto: Divulgação

Os melhores momentos são aqueles que passamos em família. Pensando nisso, o Shopping Bosque dos Ipês traz para Campo Grande, no feriado do dia 19 de abril (Sexta-feira Santa – Páscoa), o Go Bigger - um brinquedo inflável com 300 metros de percurso, com escorrega, piscina de bolinhas, cama elástica, corrida de obstáculos, labirinto e muita aventura, que promete trazer diversão para crianças, jovens e adultos. A atração ficará localizada no estacionamento do Shopping.

De acordo com o coordenador de marketing do shopping, Diogo Salgado, o Go Bigger é um inflável enorme e muito divertido, que vem para o Bosque divertir as pessoas de todas as idades. "O grande objetivo é aproximar as famílias, e o brinquedo irá proporcionar isso. O inflável gigante vai amolecer até aquele pai durão que sempre fica esperando o filho brincar, pois a ideia é que ele entre e brinque também", disse.

O evento é estruturado em formato de circuito inflável. As atividades são conduzidas por uma equipe de monitores uniformizados e treinados. O brinquedo funcionará através de períodos, que serão divididos em grupos por idade, são eles: crianças de 7 a 12 anos; jovens e adultos maiores de 13 anos; adultos acima de 18 anos.

Para a família que quiser brincar, existe um horário destinado a elas, onde adultos brincam junto com crianças e adolescentes. Existirá ainda, o horário da família baby, sendo este um horário destinado para crianças de até 7 anos, acompanhadas de responsável adulto. As crianças menores de 4 anos só poderão entrar no brinquedo com o acompanhamento de um responsável. Mais informações, nas redes sociais do Shopping Bosque dos Ipês.

Serviço

Go Bigger

Data: 19 de abril a 4 de agosto

Horário: Segunda-feira a sábado 15h às 22h e aos domingos de 15h às 21h com sessões a cada 30 minutos, respeitando as faixas etárias.

Local: Estacionamento (Acesso C) - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Ingresso: R$ 30 (individual) ou R$ 25 (a partir de 4 pessoas).

*Pessoa com deficiência (PcD) não paga, o acompanhante não é isento.