Globo de Ouro no E! tem Ao Vivo do Tapete Vermelho e Fashion Police

Para dar início a esta glamorosa temporada de prêmios, o E! preparou uma programação especial para que não perca nenhum detalhe das tendências da moda que estarão anunciando as estrelas ao desfilares no Globo de Ouro 2017.

Começando às 19h com a Contagem Regressiva, seguida às 21h com a tão esperada transmissão Ao Vivo do Tapete Vermelho com Jason Kennedy e Giuliana Rancic, e finalizando no domingo, 8, com a festa pós evento de premiação. Janeiro, 2017 – No próximo domingo, 8 de janeiro a partir das 19h, começa, através do E! Entertainment Television, a temporada de prêmios em Hollywood, que dá início ao ano com uma grande cobertura do tapete vermelho e o after party do Globo de Ouro 2017 (Golden Globes Awards), uma das premiações favoritas das indústrias do cinema e da televisão dos Estados Unidos, e um dos melhores termômetros dos que poderiam ser os ganhadores do cobiçado prêmio da Academia. As nomeações a esses prêmios são concedidas pela seleta Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, em inglês).

Para completar, na terça, 10 de janeiro, às 21h, o E! leva ao ar a edição especial de Fashion Police dedicada ao Globo de Ouro, em que o time de apresentadores mais temido de toda a televisão fará a seleção dos melhores e dos piores vestidos da noite.

A continuar, deixamos alguns dados de destaque da 74ª. Edição do Globo de Ouro para que também faça suas previsões tanto de talento como de moda. Confira:

O musical "La La Land" com 7 indicações, "Moonlight" com seis indicações, "Manchester by the sea" com cinco indicações, e "Florence Foster Jenkins" e "Lion", ambas com quatro indicações, figuram na lista dos principais prêmios de cinema do Globo de Ouro.

"Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Lion", "Manchester by the Sea" e "Moonlight" competem na categoría de melhor filme de drama, enquanto que "La La Land", "Deadpool", "20th Century Women", "Sing Street" e "Florence Foster Jenkins" disputam como melhor filme de comédia ou musical.

Na categoria de melhor ator de drama, os indicados são: Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Joel Edgerton ("Loving"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") e Denzel Washington ("Fences").

Como melhor atriz de drama, a premiará sairá dentre as indicadas Amy Adams ("Arrival"), Jessica Chastain ("Miss Sloane"), Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving") e Natalie Portman ("Jackie").

Na categoria comédia ou musical, os indicados como melhor ator são: Colin Farrell ("The Lobster"), Ryan Gosling ("La La Land"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins"), Jonah Hill ("War Dogs") e Ryan Reynolds ("Deadpool"). Y como mejor actriz: Annette Bening ("20th Century Women"), Lily Collins ("Rules Don't Apply"), Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen"), Emma Stone ("La La Land") e Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

A premiação do Globo de Ouro chega alguns dias antes a do influente sindicato de atores (SAG), que acontece no dia 29 de janeiro, e ambas darão as primeiras pistas sobre os premiados no Oscar 2017.

A última entrega do Globo de Ouro foi marcada pela polêmica sobre as categorias em que competiram alguns filmes, pois alguns setores da indústria manifestaram seu descontentamento quando "The Martian" e "Joy" entraram na categoria de melhor comédia, quando claramente estavam narrando drama.

Não perca no domingo, 8 de janeiro, a cobertura especial do E! Entertainment Television no Globo de Ouro 2017, ao vivo, diretamente do Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, em Los Angeles, na Califórnia; e na terça, 10 de janeiro, o Fashion Police, em que Melissa Rivers, Giuliana Rancic, Brad Goreski, Margaret Cho e Kris Jenner, analisarão o bom, o ruim, e o imperdoável da moda que desfilam as celebridades pelo famoso tapete vermelho.

Ao Vivo do Tapete Vermelho Globo de Ouro

Estreia domingo, 8 de janeiro

Contagem regressiva às 19h

Cerimônia às 21h

Festa às 02h00 da segunda

Reprise segunda, 9, das 9h20 às 16h30; quarta, 11, às 13h

Fashion Police Globo de Ouro

Estreia terça, 10 de janeiro, às 21h

Reprise quarta, 11, às 15h; quinta, 12, às 12h; sexta, 13, às 15h

