Giancarlo Esposito apresentará série documental sobre 'Breaking Bad'

Giancarlo Esposito será o apresentador de 'The Broken and The Bad' - (Foto: Mario Anzuoni / Reuters)

O ator Giancarlo Esposito revelou na última quinta-feira, 25, que irá comandar o documentário The Brokeken and The Bad inspirado na série Breaking Bad, em que atuou como o personagem Gus Fring. A ideia é mostrar casos reais que se assemelham a elementos do enredo da produção.

"Nós iremos explorar a psicologia por trás de golpistas e matadores de aluguel, a economia ligada a operações de tráfico de drogas e muitos mais", disse o ator ao fazer o anúncio em sua conta no Twitter.

Giancarlo também aproveitou para oficializar a data de estreia da série documental: dia 7 de julho.

Ela será lançada no site do canal estadunidense AMC, mas ainda não há informações de quando ela será disponibilizada no Brasil e se será por algum serviço de streaming ou canal de televisão.

Breaking Bad é considerada uma das séries de maior sucesso dos últimos anos e foi exibida entre 2008 e 2013, mostrando a vida do professor de química Walter White (Bryan Cranston) quando ele se torna um traficante de metanfetamina.

A série rendeu um filme, El Camino, lançado em 2019, e uma série derivada, Better Call Saul, que terminará na sexta temporada em 2021.

Todas as produções estão disponíveis na Netflix.