Geek Nation Brasil anuncia evento on-line gratuito para agosto

A Geek Nation Brasil acaba de revelar a próxima empreitada da marca: A Geek Nation Livestream. Confirmada para os dias 14, 15 e 16 de agosto, o evento - 100% on-line e gratuito - terá programação exclusiva, composta por conteúdos fornecidos por estúdios de cinema, plataformas de streaming e publishers de games, além de blocos de bate-papo e debates que contarão com a participação de nomes relevantes do mercado nacional do entretenimento.

Como parte do leque de conteúdo que será apresentado, estão materiais exclusivos, entrevistas, greetings e curiosidades de backstage de filmes, séries, games e animes. Além disso, haverá sorteios e concursos culturais, com diversas atividades focadas na interação entre público e convidados.

O evento contará com muitas horas de programação distribuídas ao longo de três dias. Neste período, hosts e convidados irão apresentar alguns dos principais assuntos que fazem parte do dia a dia dos fãs que compõem o universo geek: Cinema, séries, animes, Esports, games, comics, k-pop, cosplay, comportamento, mangás e muito mais. A programação, pensada para abordar uma ampla gama de temas, nasceu focada na diversidade de uma audiência que se relaciona com assuntos de múltiplas frentes do entretenimento.



Pilares de experiência geek

Replicando a estrutura desenhada para o evento presencial, adiado para o primeiro semestre de 2021, a experiência na tela terá curadoria desenhada para atender quatro importantes pilares do mundo geek: Games & Tech, Cultura Pop Ocidental, Cultura Pop Oriental e Lifestyle. A Geek Nation Livestream é resultado da união entre Dueto Produções, GGeek, L21 Corp, holding de Luiz Calainho, e Fla Art de Flávio Pinheiro.

Mais novidades sobre a Geek Nation Livestream serão anunciadas em breve. Para ter acesso, em primeira mão, às confirmações e conteúdos que serão transmitidos, basta seguir a Geek Nation Brasil em suas redes sociais e também no site oficial: geeknationbrasil.com.br

