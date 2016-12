Ganhador da Mega-Sena de R$40 milhões retira prêmio em Campinas

O ganhador dos R$40 milhões do sorteio 1888 da Mega-Sena retirou o prêmio em uma agência da Caixa em Campinas (SP), na terça-feira (27). A informação foi confirmada pela assessoria da instituição apenas hoje (28). O vencedor fez duas apostas em um único bilhete na lotérica Mais Sorte, que fica em um hipermercado no bairro Ponte Preta no município.

Segundo a assessoria da Caixa, o prêmio foi retirado no final da tarde, um pouco antes do fechamento da agência. Os números sorteados foram 01, 10, 17, 18, 45 e 48. Cada uma das apostas custou R$ 3,50.

De novo

É a segunda vez em três anos que a Mais Sorte Loterias recebe o prêmio principal da Mega-Sena, segundo o proprietário.

“Tem cliente que gosta de repetir o mesmo jogo. Por sorte, ou porque é uma crença dele que isso vai dar sorte “, explica o gerente da lotérica Mário Tonney.

Tonney lembra ainda que na loja, no ano passado, saiu a quina da Mega-Sena, com prêmio de R$ 5 milhões.

Mais prêmios

De acordo com a Caixa, os 113 apostadores que acertaram as cinco dezenas receberão R$ R$ 25.665,88. Outras 7.195 apostas acertaram quatro números. Cada bilhete pagará R$ 575,84.

Ainda segundo o banco, prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser trocados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. s

