Galinha Pintadinha Mini foi dividida em 26 episódios de 12 minutos cada

A Galinha Pintadinha é uma das marcas nacionais mais reconhecidas pelo público e, depois de lançar sua nova série nas telonas e também em outras importantes plataformas digitais, chegou a hora do galinheiro mais famoso do mundo invadir a Netflix. Intitulada como Galinha Pintadinha Mini, a novidade da marca foi dividida em 26 episódios de 12 minutos cada e estará disponível no serviço de streaming a partir do próximo dia 15 de agosto (terça-feira). Com design diferenciado e moderno, a produção de Juliano Prado e Marcos Luporini é totalmente pensada para as crianças mais novas. As aventuras trazem não só a Popó como protagonista, mas também estão presentes o Pintinho Amarelinho, o Galo Carijó e todos outros personagens da turma, como a Borboletinha, que adora fazer mágicas e deliciosas receitas, e a Baratinha, em suas aventuras musicais com os outros insetos de sua banda. Os capítulos, com conteúdos inéditos, podem ser assistidos inteiros ou em partes, conforme a vontade dos pequenos, que estão acostumados a ficar no comando da tela.

"Quando criamos os novos roteiros, priorizamos questões que pudessem ensinar enquanto as crianças brincam. Sempre com uma moral no final do episódio, o conteúdo é educativo e a estética diferenciada se encaixa perfeitamente em dispositivos móveis. Atividades educativas são apresentadas às crianças no decorrer do episódio e, ao final, tudo o que foi aprendido é recapitulado", explica Juliano Prado, um dos criadores da personagem.

"Desde que lançamos a série da Galinha Mini, em janeiro desse ano, ela tem sido um sucesso. Já são mais de 150 milhões de views no YouTube e essa primeira temporada completa entra agora na plataforma da Netflix Brasil, onde os pais e as crianças podem acessar o conteúdo quando desejarem. Disponível somente em português no momento, ela também está disponível no Playkids, NetNow e no App da Galinha Pintadinha, além das lojas virtuais do iTunes e Google Play, para aluguel ou compra", completa Marcos Luporini. Ele conta que a proposta dessa nova série surgiu da demanda dos pais por algo diferente da Popó clássica, com uma roupagem ainda mais fofa e mantendo o mesmo tom educativo. Para diferenciar, a Mini conta com um canal e um site oficial próprio, com atividades para baixar e imprimir. Para mais informações e novidades sobre a Galinha Pintadinha Mini, acesse: www.galinhapintadinha.com.br/mini

