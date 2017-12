Galinha Pintadinha Mini estreia episódio especial de Natal

Galinha Pintadinha Mini - Divulgação

Uma das datas mais esperadas do ano está chegando: o Natal. E com ele, diversos filmes temáticos pipocam na televisão. A Galinha Pintadinha não poderia ficar de fora dessa tradição. Por isso, em 2017, os criadores Juliano Prado e Marcos Luporini apostam na Galinha Pintadinha Mini e apresentam uma história que carrega a magia e o espírito típico dessa época. "Apesar da ideia ser antiga, a produção começou só agora em outubro deste ano. O mais difícil é encontrar um enredo original neste tema tão explorado, e conseguir passar a dose certa de emoção na animação. Tudo isso pensando que nossa audiência é de crianças bem novas, uma grande responsabilidade", diz Juliano Prado.

O episódio que chega ao canal oficial da Popó no YouTube conta com design diferenciado e moderno. A trama inédita acompanha a trajetória do Pintinho Amarelinho para desvendar o mistério e segredo que envolve essa celebração. "Mas será que ele vai conseguir descobrir?", brinca Prado. Ao longo do capítulo é possível perceber uma trilha sonora especial e cheia de sinos, que torna a saga ainda mais interessante para os pequenos. Ao final, a criançada pode se divertir e aprender com a atividade interativa intitulada "Pintura Mágica".

Há alguns anos foi lançado um material parecido para a versão Clássica e, em 2017, chega a vez de a nova versão da personagem protagonizar as aventuras de final de ano. "Agora com a série da 'Mini' matamos a nossa vontade de também contar uma história de natal em desenho animado com a Galinha Pintadinha", explica Marcos Luporini. "Vale lembrar que o conteúdo também fará parte da segunda temporada da série oficial da Galinha Pintadinha Mini, que será lançada ainda no segundo semestre de 2018", ele completa.

Sobre a Galinha Pintadinha:

Fenômeno na internet brasileira, a Galinha Pintadinha é um dos personagens infantis mais queridos do mundo. Por estar presente desde os primeiros momentos da vida dos pequenos, ela também é considerada como o "primeiro personagem do bebê", sendo uma das marcas nacionais mais fortes junto ao público infantil na chamada primeira idade (de zero a seis anos), com 100% de aprovação das próprias as crianças, mamães e papais. Surgida de um vídeo publicado despretensiosamente no YouTube, em dezembro de 2006, o projeto musical da Galinha Pintadinha foi criado por Juliano Prado e Marcos Luporini viralizou-se rapidamente na rede. Depois disso, tudo que aconteceu com a Popó é uma história de sucesso que está registrada em recordes de visualizações e grandes parcerias para licenciamento: mais de 2,5 milhões de DVDs oficiais vendidos, centenas de produtos oficiais e mais de 14 bilhões de views – somando números dos canais em português e internacionais, em espanhol, inglês norte-americano, inglês britânico, italiano, francês e japonês. Além de estar disponível nas principais plataformas de vídeo por streaming, hoje a marca conta com uma novidade encantadora, a Galinha Pintadinha Mini. Para mais informações sobre a Galinha Pintadinha, acesse www.galinhapintadinha.com.br