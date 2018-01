Gabriela Pugliesi medita com Sri Prem Baba

Sri Prem Baba ensina um exercício simples, por meio da respiração, que ajuda a controlar a ansiedade e que pode mudar o estado de humor e mental - Foto: Snack

Gabriela Pugliesi conversou e meditou com Sri Prem Baba, no canal Vendi Meu Sofá, produzido pela Snack, maior rede de social vídeo brasileira.

Os dois conversaram sobre o início da trajetória do guru, que hoje é um dos principais nomes no segmento no país. O mestre falou de quando ainda era Janderson Fernandes de Oliveira e se viu envolto a uma crise existencial.

Com uma carreira bem sucedida como professor e psicólogo, entrou em depressão e decidiu largar tudo e fazer uma viagem que mudaria sua vida, embarcou para a Índia e através de um mestre descobriu sua verdadeira vocação.

Sri Prem Baba ensina um exercício simples, por meio da respiração, que ajuda a controlar a ansiedade e que pode mudar o estado de humor e mental.

A entrevista rendeu tanto que foi dividida em duas partes.