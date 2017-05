Fundect participa de evento nacional e troca experiências com fundações dos 26 estados do País

Campo Grande (MS) – O diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Davi Bungenstab, acompanhado do diretor-científico da instituição, Marcio de Araujo Pereira, e da Gerente de Projetos, Elaine Novaki, participam até esta sexta-feira (19.5) de uma série de reuniões que fazem parte da agenda do Fórum Nacional Das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) que nesta edição acontece na capital de Sergipe (SE).

As atividades começaram na quarta-feira (17.5) com a realização de um workshop com informações e orientações sobre cooperações internacionais, já a abertura oficial do evento aconteceu nessa quinta-feira (18.5) com a participação de presidentes de Fundações Estaduais de Pesquisa dos 26 estados brasileiros.

A presidente do Confap, Drª Maria Zaira Turchi, falou da importância da participação dos estados nestes encontros. “Neste momento nos reunimos com nossos parceiros de agências federais e internacionais, reafirmando acordos, firmando novas parcerias e atraindo recursos para os estados; com isso, podemos operar com cada vez mais eficiência para alcançar nosso objetivo que é fomentar a pesquisa científica no país. Momento importante também para as fundações estaduais, pois, podemos compartilhar entre nós as nossas ações, criando uma agenda positiva, nos fortalecendo em uma pauta comum que é o avanço da ciência e inovação”, afirmou a presidente.

De acordo com o presidente da Fundect, o Fórum proporciona contato direto com agências de fomento. “Esta edição servirá para interagirmos especialmente com agências nacionais de fomento para fortalecermos as relações institucionais e, consequentemente, aumentar as possibilidades de fomento pelas mesmas no Mato Grosso do Sul”, conclui Bungenstab.

Na pauta das discussões desta edição do Fórum, destacam-se: Desafios do Marco Legal – Importância do terceiro setor e os desafios da pesquisa no Brasil; Mesa Redonda com representantes do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e agências de fomento federais; Palestra sobre visão empreendedora com inovação tecnológica; Mesa redonda sobre a evolução da ciência e tecnologia ao longo dos últimos 10 anos; além de discussões e deliberações internas do Conselho.

Diogo Rondon – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect)

Foto: Divulgação

