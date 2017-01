Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul vai apoiar entidades organizadoras do Carnaval 2017

Começou a contagem regressiva para a maior festa popular do Brasil. O governo do Estado por meio da Sectei – a Secretaria de Cultura Turismo Empreendedorismo e Inovação vai garantir recursos às entidades responsáveis pela organização dos eventos do carnaval, na capital e no interior.

De acordo com o secretário Athayde Nery, o governo realizou adequações para as festividades

Para receber os recursos do Governo, as instituições sem fins lucrativos precisaram entregar até essa quinta-feira, 12 de janeiro, todos os documentos solicitados no edital, conforme explica o secretário. O processo é um importante meio de seleção e vai beneficiar escolas de samba e blocos carnavalescos.

O julgamento das propostas enviadas vai acontecer nos dias 17 e 18 de janeiro na Fundação de Cultura do Estado.

Em 2017, as comemorações do Carnaval começam a partir do dia 24 de fevereiro.

