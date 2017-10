Fotógrafo produz documentário e conta as emoções de quem viajava de trem em MS

O Museu da Imagem e do Som (MIS) exibirá três curtas em homenagem aos 40 anos de Mato Grosso do Sul e a "Independência". Os documentários foram produzidos durante a realização um curso gratuito da Fundação de Cultura do Estado por meio do MIS, em parceria com a TV Educativa e idealizado pela cineasta Marinete Pinheiro e pelo produtor Carlos Diehl.

Um desses curtas de destaque é o " Paralelas de Aço", produzido pelo fotógrafo Rachid Waqued com a colaboração da jornalista Fernanda Prochmann e o servidor público André Placência. Este é o primeiro documentário produzido por Rachid que definiu como sendo um desafio já que sua carreira foi toda voltada para as fotos.

Explanda Ferroviária momento atual



Segundo Waqued, o trem sempre me fascinou, e foi tema de uma pesquisa que realizei em 1985, produzindo uma série de fotos relativas aos trabalhos ferroviários, e agora nos 40 anos do MS, surgiu esta oportunidade de trabalhar novamente essa temática, só que em forma de documentário, formato que realmente precisa de um envolvimento maior, uma pesquisa mais aprofundada, os trabalhos de entrevistas com personagens, e a edição.

De acordo com o fotógrafo, a realização do documentário foi um trabalho muito gratificante e “quero aproveitar esta oportunidade e deixar um agradecimento especial aos personagens que emprestaram seu conhecimento e vivencia para este projeto, e especialmente a Jornalista Fernanda e ao André, pela prestimosa e inestimável ajuda”.

Explanada quando tinha a estação ferroviária

Documentário

A magia das viagens no trem, as estações, o poder de construir histórias e memórias, a relação comercial e emocional dos passageiros, pessoas simples que tinham em cada vagão parte de suas vidas e a importância da linha férrea na construção de muitas cidades. Essas são as definições que os presentes na exibição poderão ver no documentário sobre a época dos trilhos ferroviários que tem a direção, pesquisa e roteiro de Rachid Waqued, produção executiva André Placencia, Fernanda Prochmann e Rachid Waqued que também assina a fotografia. A edição e finalização ficou por conta de Carlos Diehl.

