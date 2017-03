Fotógrafo campo-grandense participa do Prêmio Geração Glamour em SP

A revista Glamour realizará, no dia 9 de março, o Prêmio Geração Glamour, na Casa Charlô, em São Paulo. O evento, que chega a sua terceira edição, elege os maiores talentos da nova geração em diversas áreas.

Paulo Gustavo, Fiorella Matheis e Carol Trentini serão os mestres de cerimônia da premiação que receberá 500 convidados, entre celebridades, formadores de opinião e influenciadores digitais.

De Campo Grande, o fotógrafo Higor Blanco, habitué das semanas de moda paulistana, carioca e mineira, fará a cobertura da festa junto à digital influencer goiana Lalá Noleto, via sua conta no Instagram @higorblanco.

Ao todo serão 11 categorias, 10 delas dedicadas às mulheres e eleitas pela redação da revista e uma criada para os homens e submetida à escolha do público, a de “Guapo do ano”. Pablo Moraes, Gabriel Leone, João Vicente de Castro, Rafael Vitti e Felipe Simas são os concorrentes da votação, que irá de 16 fevereiro a 2 de março, no site da Glamour.

As leitoras, que têm uma categoria especialmente dedicada a elas, mais uma vez terão a chance de participar do evento com a ação do Glam Ticket. Serão 29 convites premiados que poderão ser encontrados nas revistas de março, tanto para assinantes, quanto nas bancas espalhadas pela cidade de São Paulo. Um convite especial será entregue de maneira surpresa, com a participação da diretora de redação Mônica Salgado que sairá pelas ruas da cidade com um convite e a primeira leitora que a encontrar, ganhará o ticket.

A decoração, assinada por Chris Ayrosa, seguirá um estilo mais clássico, com as cores dourado, vermelho e branco em espelhos, lustres, móveis rústicos e uma parede inteira de rosas vermelhas na entrada da festa.

Após a cerimônia de premiação, Sabrina Sato, Marina Morena e Helô Rocha assumirão o som e, na sequência, os DJs Igor Cunha e Zé Pedro continuarão a animar a festa do Prêmio Geração Glamour.

A produção do evento ficará a cargo da Agência Zero Três e Beto Pacheco coordenará o mailing de convidados. O prêmio terá patrocínio das marcas A Bela e a Fera, Dumond, Lojas Pompéia e Eudora.

Serviço:

Prêmio Geração Glamour

Dia 9 de março às 20h30

Local: Rua Tabapuã, 1353 - Itaim Bibi

