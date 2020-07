Fort Atacadista e Vinícola Aurora promovem live “Mundo dos vinhos”

A Live contará com a presença da chef Michele Crispim e de um dos mais renomados nome do universo dos vinhos e da gastronomia, Flávio Zílio - (Foto: Divulgação)

Receitas, papos descontraídos e combinações deliciosas. Este será o cardápio da Live “Mundos do Vinhos” que será transmitida nesta sexta-feira (17), às 18h30, nas redes sociais do Fort Atacadista. A transmissão, que ocorrerá simultaneamente no Instagram e no Facebook da rede Fort, contará com a participação de dois renomados representantes do universo dos vinhos e da gastronomia: Flávio Zílio, sommelier e enólogo da Vinícola Aurora, e a chef Michele Crispim, revelada nacionalmente ao vencer uma das edições do maior reality de culinária da TV brasileira.

Na Live desta sexta-feira, Michele vai preparar duas receitas: Risoto de abóbora com carne seca e Mousse de vinho; Flávio, que já foi premiado como “Enólogo do Ano”, irá apresentar dicas de combinação entre vinhos e pratos. Ambos irão utilizar ingredientes e produtos encontrados nas lojas do Fort Atacadista. “É uma maneira de entregar um conteúdo de qualidade ao nosso público, reunindo informação e ao mesmo tempo a descontração e a informalidade que pedem uma sexta-feira”, explica Celso Furtado, gerente nacional de marketing do Fort Atacadista, rede com mais de 430 mil seguidores nas redes sociais.