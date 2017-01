CINEMA | Quarta, 11 de Janeiro de 2017 - 14:50 'Fome de Poder' - conheça a história do fundador do McDonald’s estrelada por Michael Keaton O longa contará a história de como o vendedor Ray Kroc se aliou a dois irmãos, Richard and Maurice “Mac” McDonald, para lançar o que se tornaria uma cadeia de fast food internacional que agora atende 68 milhões de consumidores todos os dias