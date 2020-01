Final do 'Super Bowl LIV' vai invadir as telonas em Campo Grande

UCI Cinemas abre venda antecipada do Super Bowl LIV - Foto: Divulgação/Assessoria

Quem é fã da liga de futebol americano NFL pode comemorar: mais uma edição da final do maior espetáculo esportivo do planeta. O Super Bowl, vai invadir as telonas no dia 2 de fevereiro, às 19h, no UCI Cinemas, do Shopping Bosque dos Ipês. Aproveite a venda antecipada UCI e garanta o seu lugar.

O Super Bowl LIV acontece no dia 2 de fevereiro, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A definição de quais times disputarão a grande final sairá dos playoffs, que já estão sendo disputados, e são destaques pela ESPN.

A exibição do evento na UCI contará com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Antony Curti. A dupla vai interagir com o público das salas por meio das redes sociais, permitindo que os fãs possam participar da transmissão feita especialmente para os cinemas.

Para assistir na UCI, quem é cliente UNIQUE tem vantagens exclusivas e paga meia-entrada (salas convencionais R$ 30,00). Para participar do programa de relacionamento da rede, basta comprar o cartão em uma das bilheterias dos cinemas e se cadastrar no site para validar a inscrição e obter todas as informações. Os novos membros recebem um ingresso para usar de 2ª a 5ª nas salas 2D e 3D.

Outro ponto alto da transmissão do Super Bowl é o show do intervalo, que sempre reúne grandes bandas e astros da música internacional. Na edição 2020, um grande encontro de divas, com as cantoras Shakira e Jennifer Lopez. Os fãs que conferirem a final nos cinemas também poderão acompanhar, na íntegra, os shows que serão feitos diretamente do estádio.

Quer garantir ingressos para a final do Super Bowl LIV na UCI? É só acessar o site do cinema ou canais Ingresso.com, além das máquinas de autoatendimento disponíveis no hall do Shopping Bosque dos Ipês.