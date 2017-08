Fim de semana no Shopping Bosque dos Ipês está recheado de atrações

Para os amantes do “Fusca”, sábado (5), a partir das 17h será realizado o Encontro de Fuscas, em parceria com a Associação da Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados / Divulgação

Para os apaixonados por esportes e carros, o Shopping Bosque dos Ipês neste fim de semana será o local perfeito para se divertir com a família e os amigos. Neste sábado (5) e domingo (6), o Shopping irá receber a 1ª Copa Centro-Sul de Futebol de Mesa, o 1º Torneio de Artes Marciais com Taekwondo, Hapkido e Karate, além do Encontro de Fuscas e Derivados. Os eventos terão a participação de butonistas, praticantes profissionais e diversas opções de entretenimento.

Em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM), a Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (FEFUMEMS) e diversas federações estaduais, a 1ª Copa Centro-Sul de Futebol de Mesa irá reunir os melhores botonistas federados das regiões Centro-Oeste e Sul do país na modalidade Dadinho. São esperados 32 atletas de seis estados e do Distrito Federal.

No sábado (5), das 10h às 18h serão iniciadas a competição no corredor do Fácil, localizado no 2º piso do Shopping. No domingo (6), os jogos continuam a partir das 10h com premiação às 13h. Receberão troféus os quatro primeiros atletas de cada série (ouro, prata e bronze) e todos os participantes terão direito a medalhas de participação.

Neste fim de semana também será realizado o I Treino Aberto de Karate JKA com 8 horas de duração, que reunirá praticantes da Arte das Mãos Vazias para prática de Kihon, Kata e técnicas de Kumite. O objetivo é apresentar fundamentos e técnicas do Karate, com a intenção de divulgar a modalidade e atrair mais adeptos a essa arte marcial.

O evento é uma realização do Projeto de Extensão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e será ministrado pelos professores Roberto Alves Batista Junior e Robinson Alves Batista. O horário dos treinos é das 10h30 às 18h30 e no domingo das 10h30 às 12h30 em frente à loja Casas Bahia, no 2º piso. O Projeto de Extensão de Karate oferece aulas gratuitas para alunos e funcionários da UEMS e para toda população da Capital.

No sábado (5), pela manhã será realizado o seminário de “Técnicas de Luta em Taekwondo”, a tarde a palestra “Treinamento de Lutas na Escola” e a noite o curso de defesa pessoal para mulheres. No domingo (6), na parte da manhã o público poderá conferir o Festival de Taekwondo e a tarde o curso avançado de Hapkido para professores e alunos de artes marciais. O local do evento será em frente à loja Renner, no 1º piso.

Para os amantes do “Fusca”, sábado (5), a partir das 17h será realizado o Encontro de Fuscas, em parceria com a Associação da Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados. O evento gratuito será no estacionamento do Shopping, na entrada do acesso A e terá música ao vivo, com a banda de pop rock Plebheus.

E para quem quer curtir o Campeonato Brasileiro, sábado (5) tem jogo do Corinthians x Sport, às 18h45. No domingo (6), às 15h tem São Paulo x Bahia no telão da Praça de Alimentação do Shopping.

A criançada também tem programação especial neste fim de semana. No domingo (6), às 15h30 tem teatro infantil com a peça Pinóquio no Arena Bosque, além das diversas opções de entretenimento como: a Montanha Russa Indoor, Happy Kids - Parque Infantil, Mini Cars, Dyad Game, Arqueiros, Extreme Kart Racing, Arena Jump, Cinema UCI, Play Games e Hover Board.

Serviço: O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 10h às 22h e aos sábados, domingos e feriados de 12h às 20h.

