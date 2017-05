Fim de semana em shopping será animado com Festa das Patroas, Parque pet e outras atrações

Nesta sexta-feira, dia 05 de maio, será realizado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, um dos eventos de sertanejo mais famosos do Brasil. A Festa das Patroas reúne as cantoras Maiara&Maraisa e Marília Mendonça, que nesta edição convidam para subir ao palco a artista local Paula Mattos. O show dominado pelas vozes femininas mais consagradas do sertanejo, contará também com a DJ Larissa Lahw para animar os intervalos.

Consideradas as “Patroas” do sertanejo brasileiro, as três cantoras colecionam fãs e há um ano decidiram criar a festa. São mais de cinco horas de show, com músicas que falam de amor, ex-amantes e muita curtição. A abertura dos portões será às 20h e o evento vira a madrugada.

Além disso, o Shopping oferece várias atrações gratuitas para toda a família aproveitar o final de semana. No sábado, dia 06, às 16h tem a Hora da Criança na livraria Saraiva, que traz “A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho”, contada de uma forma bem diferente e divertida. No domingo, dia 07, a peça teatral da Arena Bosque será o clássico “Mágico de Oz”, às 15h30.

Já o Parque Pet, a mais nova atração do Shopping, tem programação exclusiva para cães e seus donos. Além do circuito de brincadeiras e das oficinas gratuitas para crianças, neste sábado, dia 06 de maio, às 19h terá uma palestra de como educar seu cachorro para sair em locais públicos. E no domingo, dia 07, 14h e 17h, tem encontro das raças Golden Retriever e Peludos (Poodle, LhasaApso e Shitszu). A entrada para o circuito do Parque é de R$10,00, o restante da programação é gratuita.

Serviço: A Festa das Patroas será na sexta, dia 05, às 21h, com abertura dos portões às 20h. Os ingressos variam de R$40,00 a R$300,00 e estão disponíveis para venda no Shopping Bosque dos Ipês, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796- Novos Estados.

