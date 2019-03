Filosofia, cinema, música instrumental e dança na semana do Sesc Cultura

A programação começa no dia 19, terça-feira, às 19 horas, com Café Filosófico em parceria entre o Sesc Cultura e o grupo Árvore-ser, desta vez com o tema “A medicalização dos afetos” - Foto: Divulgação

Semana de multilinguagens no Sesc Cultura, tudo com participação gratuita, limitada à capacidade dos espaços e com distribuição dos ingressos uma hora antes do início das ações. A programação começa no dia 19, terça-feira, às 19 horas, com Café Filosófico em parceria entre o Sesc Cultura e o grupo Árvore-ser, desta vez com o tema “A medicalização dos afetos”.

Quem conduz a discussão, na Sala de Música, é o professor doutor Tiago Ravanello, do curso de Psicologia da UFMS. Na quarta-feira, sessões de 15h e 19 horas e sexta-feira, 22, sessão de 19 horas, o Cine Sesc exibe o longa peruano “A passageira” (2015), com direção de Salvador Del Solar.

Quinta-feira, 21, às 20 horas, tem Projeto Sesc Quinta Instrumental, com a apresentação “Árias e Canções”, pelo Coro Lírico Cantar’t. O recital de solistas vai apresentar compositores nacionalistas e contemporâneos brasileiros; assim como os mais conhecidos compositores europeus e americanos. A apresentação será na sala de música.



Sexta-feira, 22, a partir das 20 horas, no Átrio, tem Projeto Sesc Palco 22, com a apresentação “Jam Session” pela Cia Dançurbana. A sessão livre de dança conectará música, dança contemporânea e danças urbanas em jogos de improvisação, além de ligar os artistas ao público em geral.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms