Filmografia de Hugo Carvana chega ao streaming

A Encripta, empresa nacional de distribuição digital, anunciou que acabaram de chegar ao streaming seis títulos da filmografia de Hugo Carvana. Os filmes estão disponíveis nas seguintes plataformas digitais: NOW, Looke e Vivo Play.





Hugo Carvana de Hollanda, foi ator e diretor brasileiro de cinema e televisão, com uma extensa e bem-sucedida carreira com mais de 50 anos e dezenas de filmes e novelas. Confira os filmes que chegam ao streaming:





Bar Esperança - Um filme pós anistia, das primeiras eleições diretas para governadores, de grandes expectativas de abertura política.

Se Segura, Malandro! - A madrasta realidade que se abate sobre a maioria da população carioca é exorcizada pelo riso nesse segundo filme de Hugo Carvana.

Apolônio Brasil, o Campeão da Alegria - Apolônio Brasil foi um famoso músico nas noites boêmias do Rio de Janeiro e seu único legado ao filho foi seu próprio cérebro, retirado após sua morte.

Homem Nu - Sílvio Proença é um pesquisador de 45 anos que precisa embarcar a contragosto para São Paulo, a fim de divulgar seu novo livro sobre folclore brasileiro.

Vai Trabalhar Vagabundo - Dino, picareta de carteirinha que, ao sair da prisão, quer reunir os velhos amigos e salvar a sinuca da qual era fã.

Vai Trabalhar Vagabundo 2, A Volta - Dino, procurado pela Interpol, vive em Acapulco, e pretende dar um golpe em uma americana rica para ficar com seu dinheiro e voltar para o Brasil dentro de um caixão.