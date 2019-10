Filme sobre aleitamento materno será exibido em próxima sessão do CineMaterna

A sala de cinema conta também com um tapete especial para os nenéns que andam ou engatinham e um 'estacionamento' para os carrinhos de bebê logo na entrada - Foto: Divulgação/Assessoria

A próxima edição do CineMaterna exibirá o filme 'De Peito Aberto', sobre aleitamento materno e outras reflexões sobre maternidade. As mamães com bebês de até 18 meses poderão curtir a sessão de cinema juntinhos, e os papais também podem acompanhar. O filme será exibido na Cinemark do Shopping Campo Grande na próxima terça-feira (8), a partir das 14h.

O filme de Graziela Mantoanelli expõe e promove uma reflexão profunda sobre a maternidade nos dias de hoje, ao acompanhar seis mulheres de diferentes classes sociais durante os 180 primeiros dias de vida de seus bebês – período recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para amamentação exclusiva. O turbilhão de emoções e os desafios que as mães vivenciam nesse período, dão a tônica da produção, recheada de informações valiosas sobre o tema.

O aleitamento materno é considerado pela Nações Unidas como a ação isolada mais eficaz no combate à mortalidade infantil. Um tema com tamanha relevância social mobilizou mais de 700 mulheres a financiar coletivamente a primeira fase da produção, atendendo a um chamado da diretora para a realização de uma obra inédita sobre o assunto, com mais de 5 anos de pesquisa e 200 horas de material bruto, capitaneada pela Deusdará Filmes.

A sessão CineMaterna é programada para oferecer conforto e facilidades, com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente –, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e iluminação leve.

A sala de cinema conta também com um tapete especial para os nenéns que andam ou engatinham e um 'estacionamento' para os carrinhos de bebê logo na entrada. Mães voluntárias estão presentes, prontas para ajudar quando necessário. O objetivo é promover cultura e diversão para as mães no pós-parto.

Sinopse

'De Peito Aberto' é um filme sobre aleitamento materno, momento de grandes transformações na vida das mães e dos bebês. O documentário de Graziela Mantoanelli conta a história de seis mães de diferentes realidades socioculturais durante os primeiros 180 dias de vida dos seus bebês, tempo recomendado pela Organização Mundial de Saúde para amamentação exclusiva. Da sala de parto, onde ocorrem as primeiras mamadas, até os seis meses de vida do bebê, "De Peito Aberto" capta emoções, embates e questões como o papel da mulher na sociedade atual, a relação entre maternidade e trabalho, as políticas públicas para amamentação e os interesses privados por trás do desmame precoce.