Filhos de Claudia Raia celebram casamento da mãe com Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello se casaram neste sábado, 8, em cerimônia íntima para poucos convidados, em São Paulo. Em entrevista para Matheus Mazzafera na semana passada, Claudia Raia lembrou dos casamentos que já teve. "Tive três casamentos maravilhosos, com dois filhos lindos", disse.

Durante a cerimônia, quatro atrizes fizeram o papel de damas de honra: Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Marcella Rica e Fernanda Souza.

No perfil oficial no Instagram, Mariana Ximenes fez uma homenagem à noiva. "Tão feliz por compartilhar desse momento dos meus amados com minhas manas queridas", escreveu a atriz na legenda da foto. Os filhos de Claudia Raia, Sophia e Enzo, também fizeram homenagens à mãe nas redes sociais. "Celebrando o amor", escreveu Enzo no Instagram.