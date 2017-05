Filho de Ronnie Von, Leo traz versão de Free Fallin de Tom Petty

Direto da Florida, o cantor Leo Von (29) do hit “Only U” da novela Babilônia está de volta com um cover da canção Free Fallin do artista Tom Petty, sucesso nos anos 80. O músico nos surpreende novamente, desta vez mostrando seu talento cantando, tocando todos os instrumentos e na co-produção musical junto com o produtor e amigo Nil Cardoso.

“Fizemos essa versão despretenciosamente enquanto preparo meu EP. Foi uma parceria de sucesso e muito empenho do Nil que acreditou junto comigo neste projeto”. E o artista ainda teve a ajuda para os ultimos detalhes da musica com o profissional dinamarquês Alan Binau, que cuidou da masterização da canção. “Outro excelente profissional que tive o privilégio de conhecer aqui na Florida. Por tambem ser musico, ele conseguiu me ajudar a dar os toques finais, declara Leo Von que reside nos Estados Unidos desde 2014.

A música que também já foi regravada pelo americano John Mayer tem gerado comparações, mas Leo explica que sua versão está mais voltada à voz do que ao instrumental.

“Sempre fui muito fã do Tom Petty. Na verdade conheci seu trabalho por causa de sua amizade com o Beatle George Harrison, e desde então sempre tive vontade de gravar algo dele, acho que o resultado deu certo e está bem diferente do que fez o John Mayer”, afirma Leo.

Cusiosidade: A foto da capa foi tirada pelo próprio celular de Leo, em Las Vegas no estado de Nevada, onde o cantor viveu seus dois primeiros anos de Estados Unidos. O trabalho de verdade ficou aos cuidados dos desingners Raphael Basso e Rafael Lucio para os tratamentos necessários que criaram a arte. “Existem algumas pessoas que me acompanham desde sempre. Esses dois profissionais estão comigo desde meu primeiro trabalho como cantor no Brasil. O lyric video da Only U por exemplo, foi obra deles”, finaliza Leo.

