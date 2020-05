Filho de Gugu se forma nos EUA e presta homenagem ao pai nas redes sociais

"O começo de uma nova fase: faculdade! Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai, que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida", escreveu no perfil oficial dele no Instagram. - Foto: Divulgação

Morando nos Estados Unidos desde pequeno, João Augusto Liberato se formou no ensino médio americano nesta semana. O primogênito de Gugu recebeu o diploma ao lado da mãe, Rose Miriam Di Matteo, e das irmãs gêmeas Sofia e Marina.

"O começo de uma nova fase: faculdade! Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai, que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida", escreveu no perfil oficial dele no Instagram.

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, aos 60 anos de idade, após um acidente doméstico, nos Estados Unidos. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, com participação de amigos e fãs do apresentador.

Sorridente, João Augusto aparece abraçando a mãe e as irmãs e ressaltou que a pandemia do novo coronavírus não impediu a realização da cerimônia de formatura. "Por causa da pandemia, tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado para mim", concluiu.

Rose Miriam também publicou no Instagram uma homenagem ao filho. "Formatura da High School, rumo à faculdade! Eba!", escreveu.