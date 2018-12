Figura certa em casamentos Alencastro lança CD de músicas do padre Zezinho

Nascido em Cuiabá (MT) mas radicado em Campo Grande, Alencastro sempre teve uma participação ativa na Igreja e, inspirado pela fé de sua mãe, atuava em eventos católicos - Foto: Divulgação

“Alencastro é um dos primeiros cantores a cantar comigo. Continua inspirando e comunicando, como sempre, e evangelizando tranquilo e sereno.” Com essa bênção no encarte, padre Zezinho, scj, apresenta o mais novo CD do cantor Alencastro, que está comemorando seus 40 anos de carreira, confirmando a sua vocação leiga de levar mensagens de evangelização a todos. O CD “Alencastro interpreta Pe. Zezinho, scj” é uma superprodução do artista, em conjunto com a gravadora Paulinas-COMEP, que contou com os arranjos de Tutuca Borba, maestro e arranjador do cantor Roberto Carlos, e backing vocals do grupo Cantores de Deus.

“Padre Zezinho representa um exemplo de evangelizador, de pessoa que leva mensagens positivas a toda a humanidade, com sentimento. Desde que me entendo por gente, eu canto as músicas do padre Zezinho, e ele passa uma verdade que consegue atingir o coração de todos. Para mim, padre Zezinho é uma pessoa que, além de padre, é um exemplo de homem, de cristão, e tenho um orgulho muito grande de poder ter viajado e feito shows com ele”, diz Alencastro, ao falar sobre a escolha da gravação das músicas de padre Zezinho, com novos arranjos.

Nascido em Cuiabá (MT) mas radicado em Campo Grande, Alencastro sempre teve uma participação ativa na Igreja e, inspirado pela fé de sua mãe, atuava em eventos católicos. Sua formação musical veio de berço, já que seu avô materno era maestro, e sua avó paterna, pianista e violinista. Além disso, seu pai tocava acordeom e gaita, e sua mãe sempre teve gosto pelo canto.

Com apenas 7 anos de idade, começou seus estudos em conservatório de música, optando pelo piano. Aos 18 anos, se apresentou como músico em um casamento e o padre da paróquia, na ocasião, convidou-o para outros eventos. O músico começou a participar de eventos sociais, audições, concertos e festivais de música e ganhou inúmeros troféus e medalhas, participando de festivais como Sacra-Som, Festart e Fic, entre outros.

Depois da formação em Piano, concluiu o curso de teclado em São Paulo na Yamaha do Brasil. Participou da Orquestra de Mato Grosso do Sul e de diversos corais como músico, cantor e regente. Toca e canta na Igreja São José e também nas novenas do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

A carreira – Em 1991, Alencastro gravou o seu primeiro LP, “Arquiteto do mundo”, um trabalho independente que foi bem aceito pela crítica local e pelo público em geral. Com esse trabalho conseguiu realizar inúmeros shows no interior do estado e fora dele. Em 1992, gravou uma participação no disco “Louvemos o Senhor – Vol. 7”, da Paulinas-COMEP. Em 1993 e 1994, realizou um trabalho junto à Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul, em fitas K7. Em 1995, gravou o CD “Cor do amor”, também pela gravadora Paulinas-COMEP. Alencastro foi convidado pelo Pe. Zezinho, scj, a participar de alguns dos seus shows em todo o Brasil. Em 1998, lançou seu CD “Guerreiros da paz” e, em dezembro de 2001, o CD “Ao sentir”.

Em parceria com a cantora Patrícia, Alencastro lançou os CDs “Presença real” (2005) e “Nosso encontro” (2008). Com a cantora Ghislaine Cantini, lançou o CD “Estou aqui”, com canções de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, o que fez dele o primeiro leigo da Igreja católica a regravar canções autorizadas pelo “Rei”.

O CD “Alencastro interpreta Pe. Zezinho, scj” está disponível para venda no site paulinas.com.br, nas plataformas digitais Spotify, Deezer, iTunes e Google Play e nas Paulinas Livrarias de todo o Brasil.