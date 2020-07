'Fico assistindo novela', diz Zeca Pagodinho sobre sua quarentena

O cantor Zeca Pagodinho - (Foto: Reprodução/Twitter)

O cantor Zeca Pagodinho falou sobre como tem passado a quarentena pela pandemia do novo coronavírus em entrevista ao Conversa com Bial que vai ao ar nesta quarta-feira, 1º.

"Tem dia que eu acordo muito triste. Eu moro de frente para o mar e não vejo mais ninguém na rua. Está tudo parado. Ainda bem que eu aprendi a falar no telefone por vídeo", contou o sambista.

Entre suas atividades em casa, Zeca Pagodinho destaca que tem se empenhado em assistir a reprises de novelas, como O Clone, Brega e Chique e Chocolate com Pimenta.

O cantor ainda relembrou momentos de sua carreira: "Eu nunca imaginei que seria parceiro do Martinho da Vila. Fiquei pensando com quanta gente já gravei, até com Cauby Peixoto, Marieta Severa, Chico Buarque. Rapaz, quanta gente!"

O Conversa com Bial com Zeca Pagodinho vai ao ar nesta quarta-feira, 1º de julho, na Globo, e contará com a presença de Eliza, filha do cantor, além do apresentador Pedro Bial.