Festival reúne amantes do estilo de vida Harley Davidson

Da Redação com Assessoria

A festa também contará com as bandas, Bardo e o Banjo, Guns n’ Roses Cover Brasil Oficial, V8 e RockBugs - Divulgação

Acontece em Campo Grande no sábado, 09, o festival Distrito 67. O evento dedicado a quem admira e vive o Life Style Harley Davidson terá estandes de customização de motos e acessórios, além de food trucks, exposição de carros antigos, tatuagens, barbearia e espaço kids com diversão para crianças.

A festa também contará com as bandas, Bardo e o Banjo, Guns n’ Roses Cover Brasil Oficial, V8 e RockBugs. O evento acontece no Âncora Hotel das 10h30 às 23h, Av. Gury Marques, 8371 - Jardim Santa Felicidade, Campo Grande - MS.

POSTOS DE VENDAS: www.fasttickets.com.br

El Camino Motorcycle

Rota 67

P. Motors

Dharma Tattoo

262 Kustom Shop

Barbearia Monarca

VALORES

Lote promocional: R$ 40,00