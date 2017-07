Festival de Toronto acontece entre os dias 7 a 17 de setembro

“First They Killed My Father” é o novo filme da carreira de Angelina Jolie / Divulgação

O Festival de Toronto divulgou a seleção de filmes para a edição deste ano. Os novos projetos de Joe Wright, Angelina Jolie, Darren Aronofsky, George Clooney e Alexander Payne serão exibidos na cidade canadense entre os dias 7 a 17 de setembro. As informações são do site da Variety.

Produzido pelo Netflix, “First They Killed My Father” é o novo filme da carreira de Angelina Jolie. O projeto conta a história de sobrevivência de Loung Ung durante regime do Khmer Vermelho, no Camboja. Um período que durou quatro anos e culminou na morte de dois milhões de pessoas. Ainda criança, sua família foi separada acabou sendo treinada como soldada mirim em um campo para órfãos, enquanto seus seis irmãos foram enviados a campos de trabalhos forçados.

Filme de abertura do Festival de Veneza 2017, “Downsizing” também será atração em Toronto. Dirigido por Alexander Payne, o longa estrelado por Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Neil Patrick Harris e Jason Sudeikis se passa na cidade de Omaha. Lá, as pessoas descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho para uma versão minúscula, a fim de terem menos gastos vivendo em pequenas comunidades que se espalham pelo mundo. Um homem (Matt Damon) aceita passar por esse processo.

“Darkest Hours”, cinebiografia de Winston Churchill estrelado por Gary Oldman, é outro destaque assim como o drama romântico “Breathe” com Andrew Garfield, “Film Stars Don’t Die in Liverpool” com Annette Bening, “Kings” com Daniel Craig, e “Stronger”, com Jake Gyllenhaal.

