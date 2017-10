Festival Batalha de Bandas já tem os finalistas da edição 2017

Com mais de 30 bandas inscritas, os julgadores da primeira fase tiveram dificuldade em escolher as bandas finalistas, segundo Caio Dutra, um dos organizadores “A qualidade das bandas autorais foi muito alta esse ano, pudemos verificar que as bandas estão investindo na música autoral, foi difícil escolher apenas 10 finalistas”.

As bandas selecionadas foram:

Visália

Overdaines

Opuesto

Midwest

Xupakabras

Otraverdade

100 Cash

Mad Men Convoy

Fogachos

Hellraiser

Para Ana Paula Ostapenko, produtora do festival, “Esse ano tivemos uma diversidade bem legal de bandas finalistas, desde o rock clássico até o hardcore, então esperamos um público bem diverso também, condizendo com as premissas do Batalha de Bandas, que é unificar a galera peloa música autoral”.

No dia 18 de Novembro o Festival começa às 19h com abertura da banda D.E.C, vencedora da edição anterior do festival. Outra banda convidada será a The Black Coma, vencedora da categoria “banda da galera” de 2016.

Os prêmios para a banda que ficar com o primeiro lugar será a gravação de um EP com 4 músicas, a gravação de um clipe, ensaio fotográfico e 10 camisetas da banda, além dos prêmios para o segundo e terceiro lugar a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

E nesse ano, o troféu “banda da galera” passa a se chamar “troféu Plock Arantes”, em homenagem ao baterista da banda The Black Coma, vencedora da categoria em 2016. O baterista morreu em julho desse ano.

Os organizadores também falam que sem os parceiros não seria possível realizar esse festival, são profissionais da música que abraçaram a ideia e contribuíram para que ele fosse realizado, esses parceiros são: 21 Music bar, Cube Estúdio, Terror Shop Wear, 8.8 Filmes, Renato Woeth Fotografia, Casa do Chef e Burger Rocks.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 meia entrada com a entrega de 1kg de alimento não perecível e são vendidos pelas bandas participantes.