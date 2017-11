Festival Batalha de Bandas acontece nesse fim de semana em Campo Grande

Foram mais de 30 bandas inscritas neste ano - Divulgação

A Batalha de Bandas, festival de música autoral, acontece nesse sábado, dia 18 de novembro, a partir das 18h no 21 Music Bar. As 10 bandas finalistas se apresentarão para público e jurados em busca do primeiro lugar, que dá a banda vencedora, entre outros prêmios, a gravação de um EP.

Foram mais de 30 bandas inscritas neste ano e as bandas finalistas são: Visália, Overdaines, Opuesto, Midwest, Xupakabras, Otraverdade, 100 Cash, Mad Men Convoy, Fogachos e Hellraiser.

No sábado, o Festival começa cedo, às 18h, com abertura da banda D.E.C, vencedora da edição anterior do festival. Outra banda convidada será a The Black Coma, vencedora da categoria “banda da galera” de 2016.

Os prêmios para a banda que ficar com o primeiro lugar será a gravação de um EP com 4 músicas, a gravação de um clipe, ensaio fotográfico e 10 camisetas da banda, além dos prêmios para o segundo e terceiro lugar a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

E nesse ano, o troféu “banda da galera” passa a se chamar “troféu Plock Arantes”, em homenagem ao baterista da banda The Black Coma, vencedora da categoria em 2016. O baterista morreu em julho desse ano.

Os organizadores também falam que sem os parceiros não seria possível realizar esse festival, são profissionais da música que abraçaram a ideia e contribuíram para que ele fosse realizado, esses parceiros são: 21 Music bar, Cube Estúdio, Terror Shop Wear, 8.8 Filmes, Renato Woeth Fotografia, Casa do Chef, Estúdio Fábrika e Burger Rocks.

Os ingressos antecipados custam R$ 20 meia entrada com a entrega de 1kg de alimento não perecível e são vendidos pelas bandas participantes.

Serviço

O que: Batalha de Bandas 2017

Quando: 18 de novembro de 2017

Onde: 21 Music Bar, Rua Trindade, 581 Jd Paulista, Campo Grande – MS

Preço: R$ 20 meia entrada com doação de 1kg de alimento não perecível

Informações: 99244-4490 (Ana)/ 99900-3585 (Caio)