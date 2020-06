Festa Junina: confira dicas para fazer fotos temáticas com seu cachorro

Quem disse que não dá para fazer uma festa junina com seu cãozinho? - (Foto: Divulgação/DogHero)

As festas juninas estão um pouco diferentes neste ano. Isso porque, em meio à pandemia do novo coronavírus, fica difícil frequentar quermesses repletas de aglomerações. Nos últimos anos, eventos assim e que acolhem os pets se tornaram frequentes também.

Para quem quer curtir os festejos na quarentena sem perder o bom humor, existem uma série de técnicas para fotografar os cães.

Uma lista delas foi preparada pela ‘anfitriã’ da DogHero, empresa de serviços para pets, Lory Poppins.

Trata-se de um verdadeiro tutorial, com um passo a passo para você registrar os melhores cliques do seu pet e publicar nas redes sociais.

Materiais necessários:

- Enfeites temáticos para festa junina, como bandeirinhas coloridas, decoração para mesa e escritos em EVA;

- Adornos especiais para colocar no pet, como chapéu de palha e gravatas, bandanas, camisa xadrez, tiaras, laços, entre outros, de acordo com o seu gosto ou o do seu cachorro;

- Comidas típicas que podem ser oferecidas ao cão como milho solto e cozido, amendoim torrado e descascado, canjica/cãojica feita sem leite condensado e sem açúcar, maçã em pedaços sem semente e pipoca sem sal;

- Petiscos especiais para chamar a atenção do cachorro no momento da foto;

- Celular ou câmera fotográfica.

Passo a passo:

1 - Escolha um local da casa onde possa montar o cenário junino.

2 - Deixe um banco ou sofá para seu cãozinho sentar e ficar mais confortável.

3 - Na parede atrás do banco ou sofá, monte o cenário com tecidos, bandeirinhas, artigos para festa junina e escritos em EVA. Quanto mais colorido, melhor, né?

4 – Coloque o figurino junino e os acessórios temáticos no pet. Caso queira deixar o cãozinho mais charmoso, vista-o com aquela camisa xadrez que sempre há no guarda-roupa.

5 – Arrume o seu modelo pet somente após ter o cenário pronto, pois ele pode ficar impaciente com a roupinha.



6 - Para caracterizar ainda mais a produção, você pode colocar na mesa algumas comidinhas típicas que não prejudicam a saúde do cão, assim a foto ficará mais temática e você pode oferecer as receitas como petisco após o ensaio.

Neste tutorial, foi utilizado milho solto e cozido (o sabugo de milho é apenas para decoração, nunca dar ao pet), amendoim torrado e sem casca, canjica/cãojica feita sem leite condensado e sem açúcar, maçã em pedaços sem semente e pipoca sem sal. Lembre-se de considerar o organismo do seu cachorro, caso ele seja sensível a algum alimento, alerta o tutorial da DogHero.

7 – Posicione o pet com muito cuidado e carinho no centro da decoração. Utilize os petiscos ou brinquedos para chamar a atenção dele enquanto acha um bom ângulo e faça o registro.