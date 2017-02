Festa do Hawai no Palhoça’s Bar esquenta o Carnaval de Campo Grande

O Palhoça’s Bar, tradicional reduto da boemia de Campo Grande, prera a sua primeira festa do Hawai. O evento acontecerá na próxima sexta-feira (17), a partir da 19h, e haverá além das tradicionais marchinhas carnavalescas, vários ritmos animados, além de mesa de frios, frutas e ponche à vontade.

A Festado Hawai será animado pela banda do maestro Vandão e os Tequilas, com a participação do Quarteto Sambadoniran. Os convidados ainda terão a apresentação de passistas e da bateria da Escola de Samba Igrejinha animando a folia.

Os convites podem ser adquiridos no local ou pelo telefone 67- 99164-0718, antecipados custam R$ 30 e no dia do evento será cobrado R$ 35. Na aquisição do convite haverá a entrega de um colar havaiano. O Palhoça´s bar fica na rua Severino Ramos de Queiroz, 553, no Monte Líbano.

