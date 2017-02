Festa do “Dia do Trabalhador” deve acontecer no Parque das Nações Indígenas

Organizada pela Força Sindical/MS e já oficializada no calendário, em seu quarto ano, como uma de suas festas mais tradicionais de Campo Grande, a Festa do Dia do trabalhador (1º de maio) deve mudar de local, sendo transferida da praça do Rádio Clube para o Parque da Nações Indígenas.

Nesse ano as festividades alusivas ao Dia do Trabalhador vão cair numa segunda feira, emendando o feriado, o que deve aumentar ainda mais seu público.

No ano passado a praça do Rádio Clube já foi pequena para as mais de 30 mil pessoas que estiveram presentes, e a proposta é um lugar com espaço maior, no caso o Parque das Nações Indígenas.

A informação junto com o projeto de organização foi passada pelo secretário Geral da Força Sindical, Adauto Almeida, que se reuniu com o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis e o diretor presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins. Ao tratarem do assunto, o secretário Carlos Assis asseverou de promover uma agenda com o Governador Reinaldo Azambuja, quando levarão a proposta de mudança do local e a proposta de realização no Parque das Nações Indígenas.

Além do governo do Estado são parceiros do evento a Prefeitura de Campo Grande e diversas empresas privadas e Associações classistas. O Secretário Geral da Força Sindical destacou que “esse ano a Festa cairá numa segunda-feira esticando o feriado, portanto, o público deverá aumentar prestigiando a realização de nossa festa que terá daí a sugestão de mudança. ”, finalizou Adauto Almeida. O presidente da Força Sindical Ildemar da Mota lembra que: “como nos outros anos os trabalhadores que quiserem participar dos sorteios devem contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que dará direito a cinco cupons para concorrer aos mais variados prêmios que vão desde bicicletas, tvs, shows, com sorteio de brindes, incluindo carros e motos, entre outros”.

