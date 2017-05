Festa das Patroas acontece nesta sexta-feira

A festa sertaneja mais concorrida do Brasil vai reunir Maiara & Maraisa, Marilia Mendonça, Paula Mattos e a DJ Larissa Lahw em Campo Grande no dia 05 de Maio, sexta-feira, no Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês / Divulgação

A festa sertaneja mais concorrida do Brasil vai reunir Maiara & Maraisa, Marilia Mendonça, Paula Mattos e a DJ Larissa Lahw em Campo Grande no dia 05 de Maio, sexta-feira, no Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Elas são afinadas, têm vozes poderosas e uma legião de fãs por todo o país, e juntas representam a nova cara da música sertaneja, em um mercado até então dominado por homens nos últimos anos. A Festa das Patroas é um projeto de Maiara & Maraisa em parceria com Marília Mendonça, que a cada edição convidam uma artista para subir ao palco com elas, e desta vez, convidaram Paula Mattos, natural de Campo Grande. Nada mais justo!

Elas falam de amor, traição, angustias do dia a dia e da “vida como ela é” feminina. Foi isso que fez com que o público se identificasse tanto e lotam shows de norte a sul.

Quem abre a noite é a DJ Larissa Lahw, que faz um set de house music antes dos shows e nos intervalos para animar a galera.

O Backstage fica por conta da marca Pautora, e terá serviço Open Bar com Vodka Absolut, Cerveja, Refrigerante e Água, e Open Food com as marcas: Burger King, Tokio Sushi Bar e Restaurante, Retirinho Restaurante e Barnabé Sorveteria Cremoso. Além do Espaço Lounge Bar com uma narguileria.

Serviço:

Abertura dos Portões: 20h

Pista R$ 30,00 / Estudante: R$ 15,00

Área Vip: R$ 100,00/ Estudante: R$ 50,00

Camarote: R$ 190,00

Backstage: R$ 300,00

Bangalôs - Esgotados

Postos de venda:

Polo Play - Shop Campo Grande

Gugu Lanches – Av. Afonso Pena

Shopping Bosque dos Ipês

