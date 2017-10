Festa da Padroeira de Campo Grande vai de amanhã ao dia 12 com muitas atividades

A Festa da Padroeira começa com a Novena nesta terça-feira (3) às 19 horas e a partir do dia 5, serão realizadas apresentações musicais, danças e comidas típicas / Divulgação

A Igreja Católica comemora em outubro os 300 Anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A Paróquia de mesmo nome, na Vila Planalto em Campo Grande, vai realizar a Festa da Padroeira que vai de amanhã (3) até o dia 12, com muitas atividades ecumênicas, culturais e sociais para todo campo-grandense e visitantes.

De acordo com informações do padre Pedro Smaniotto, pároco da igreja que fica na Avenida Tamandaré, 612, na Vila Planalto, a Festa da Padroeira começa com a Novena nesta terça-feira (3) às 19 horas e a partir do dia 5, serão realizadas apresentações musicais, danças e comidas típicas (Churrasco, sobá, polentota, vatapá de frango, porco no tacho, arroz carreteiro, galinhada, coalhada seca, Baba ghanoush, quibe cru e frito, esfiha, cachorro quente, ...), sempre depois das novenas que começam às 19 horas.

Um dos pontos altos da festa será o Churrasco da Padroeira, que será realizado no domingo (8), das 11h às 14h no valor de R$ 25,00. O ingresso dá direito a um Prato Comemorativo à 35ª Festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e os participantes devem levar apenas os talheres. Importante ressaltar também que as crianças com idade até 10 anos, acompanhadas pelos pais, não pagam, mas precisam levar pratos e talheres.

PROCISSÃO – A tradicional procissão da Padroeira de Campo Grande será no dia 12 (7 horas), Aniversário de 300 anos da Padroeira. Missas às 7h30, 11h e 19h. A carreata será às 15h30 e sairá da Praça do Papa e percorrerá ruas de Campo Grande até a sede da igreja, que fica na Avenida Tamandaré, 612, Vila Planalto.

Para mais informação, os interessados em participar dos festejos da Padroeira, podem entrar em contato com a paróquia pelo telefone 3317-4969.

