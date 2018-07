Fernando e Sorocaba em “O Chamado da Floresta”

Fernando e Sorocaba gravaram ontem, 17 de julho, mais um projeto inovador - Fernando Hiro e Victor Fakri

Fernando e Sorocaba gravaram ontem, 17 de julho, mais um projeto inovador. Um ano após a gravação do DVD “Sou do Interior”, que aconteceu em meio a um milharal, com palco montado apenas por implementos agrícolas e iluminação natural, a dupla inicia mais um capítulo diferente na história da música. A gravação do DVD “O Chamado da Floresta” ocorreu no interior de São Paulo, no meio de uma fazenda de plantio de reflorestamento. O local foi escolhido por sua estética, pelo desenho da plantação e por seu propósito tecnológico e ambiental. O DVD tem uma proposta futurista, mas com efeitos especiais naturais - como a entrada de luz solar pelas frestas das árvores -, o que torna o clima intimista e ao mesmo tempo inspirador.

No repertório, 19 faixas inéditas, quatro delas com participações especiais de artistas renomados, a saber: Maiara e Maraisa em “Zona de Risco”, Ludmila e Mc Kekel juntos na faixa “Cheiro Natural”, Mano Walter participou de “Cê não ta Entendendo” e Vitor Kley interpretou a “Valeu a Pena”. A produção musical do DVD é assinada por Ray Ferrari.

Na plateia, Fernando e Sorocaba reuniram centenas de fãs que se uniram em um só coro para cantar todas as faixas do novo projeto e se fizeram bem presentes durante toda a gravação. Família e amigos próximos também estiveram por lá para prestigiar a dupla em mais uma etapa de sucesso na carreira.

A #MeuPapelNoMundo é o tema central de toda divulgação do DVD. Alguns influenciadores, a convite da dupla, estão contando nas redes sociais qual é o papel deles no mundo com as pequenas ações do dia-a-dia. A dupla também faz parte dessa divulgação, juntamente com seus fã-clubes.

Com Direção de arte e Cenografia por Ludmila Machado, Direção de produção de Paulo Blassioli e Direção de vídeo de Fernando Trevisan, da Unic Film, o DVD “O Chamado da Floresta” terá seu primeiro single disponibilizado já no início de agosto, em todas as rádios e plataformas digitais.