'Fazendo entrevista é sensacional', diz Silvio sobre talento de Tatá Werneck

Silvio Santos sempre está sempre atento ao que se passa na televisão brasileira, mas o dono do SBT confessou que não conhecia Tatá Werneck, apresentadora do Multishow e, agora, da TV Globo, com o Lady Night.

A declaração foi feita neste domingo, 24, ao longo do Jogo das Três Pistas. Os participantes da atração, a apresentadora Mamma Bruschetta e o cantor Falcão, deveriam adivinhar a seguinte charada: "É baixinha, parece um menino, tem programa de entrevistas".

Porém, só o auditório acertou o nome de Tatá. Depois da resposta, Silvio Santos disse: "Eu nunca tinha visto a Tatá Werneck, nunca. Ela fazendo entrevista é sensacional. Nunca vi igual, alguém fazendo entrevista como ela. Fora de série. Muito boa! Me surpreendeu", ressaltou.