Fãs dos Beatles têm programação especial neste fim de semana

Para complementar a programação e deixar os fãs ainda mais saudosos, a banda Beatles Maníacos realiza um show especial no Bosque dos Ipês, neste domingo, às 18h / Reprodução

Os fãs dos Beatles já podem se programar para assistir o documentário “The Beatles: Eight Days a Week”, na UCI Cinemas. Em exibição até o domingo, 05 de fevereiro, o documentário é dirigido por Ron Howard, responsável por filmes como “Cocoon”, “Uma Mente Brilhante”, e “A Luta Pela Esperança”.

O documentário é um relato profundo da carreira da banda durante os anos de 1962 a 1966, desde suas apresentações no Cavern Club, em Liverpool, ao que seria seu último show em São Francisco. Eleito o melhor documentário musical pelo Critics Choice Awards e indicado ao Grammy de melhor filme musical, a produção traz cenas inéditas, inúmeras entrevistas e imagens de arquivo da turnê que passou por mais de 90 cidades ao redor do mundo e criou o fenômeno da Beatlemania.

A rede vai exibir o conteúdo em 10 cidades: Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Ribeirão Preto, Belém, Fortaleza, Juiz de Fora e São Luis. Os ingressos para as sessões já estão à venda e podem ser adquiridos na internet, nas bilheterias, em aplicativos de celular e nas máquinas de autoatendimento disponíveis no hall dos cinemas.

Beatlemaníacos no Shopping

Para complementar a programação e deixar os fãs ainda mais saudosos, a banda Beatles Maníacos realiza um show especial no Bosque dos Ipês, neste domingo, às 18h. A apresentação, gratuita, traz um repertório com os grandes sucessos da banda que fez história no mundo todo.

Os Beatles Maníacos propõem uma viagem no tempo e levam em conta inclusive o aspecto visual, já que o figurino do grupo é um show à parte para garantir a imersão ao universo dos anos 60.

Serviço

Na UCI, o documentário “The Beatles: Eight Days a Week”, tem sessões nos dias 02,03, 04 e 05 de fevereiro, sempre às 20h. Consulte valores e disponibilidade no site: http://migre.me/vYXHZ

O show com Beatles Maníacos acontece no domingo, 05 de fevereiro, na Praça de Alimentação do Shopping, às 18h e é gratuito.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

Veja Também

Comentários