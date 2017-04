Exposição mostra impactos do lixo na natureza

De um lado, a degradação do meio ambiente causada por maus hábitos e pelo desperdício de alimentos e outros bens de consumo; de outro, as alternativas de reciclagem e reaproveitamento de materiais que a sociedade descarta. Esses são os cenários apresentados pela primeira exposição do ano da Estação Natureza Pantanal, mantida pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em Corumbá (MS). A exposição "É lixo?" acontece até 29 de abril, com ingressos a R$ 3 (inteira), R$ 1,50 (meia) e R$ 1 para moradores da região.

"O descarte correto do lixo é fundamental para a conservação da natureza. Estamos no Pantanal, a maior planície alagável do mundo, e ainda temos grandes problemas com resíduos descartados em lugares incorretos, seja pela população local ou por turistas", explica Ivonete Guaragni, administradora da Estação Natureza Pantanal.

A mostra apresenta fotos e vídeos para elucidar o tema de forma interativa, levantando questões como o consumo consciente e o aproveitamento de resíduos. A exposição conta também com painéis e cenários que mostram o ciclo dolixo e formas de reciclagem, por meio da arte e tecnologia. Além disso, haverá apresentações de teatro de bonecos, voltada para grupos escolares, informando sobre as principais consequências do lixo na natureza e na sociedade.

Serviço:

Local

Estação Natureza Pantanal

Edifício Sleiman – Ladeira José

Porto Geral - Corumbá (MS)

Horário de funcionamento

Até 29 abril

Segunda a sexta-feira

Das 8h às 11h20

Das 14h às 17h20

Valor

R$ 3 (inteira)

R$ 1,50 (meia)

R$ 1 para moradores de Corumbá, Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Soarez

Mais informações

(67) 3231 – 9100

Sobre a Fundação Grupo Boticário: a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover e realizar ações de conservação da natureza. Criada em 1990 por iniciativa do fundador de O Boticário, Miguel Krigsner, a atuação da Fundação Grupo Boticário é nacional e suas ações incluem proteção de áreas naturais, apoio a projetos de outras instituições e disseminação de conhecimento. Desde a sua criação, a Fundação Grupo Boticário já apoiou 1.493 projetos de 493 instituições em todo o Brasil. A instituição mantém duas reservas naturais, a Reserva Natural Salto Morato, na Mata Atlântica; e a Reserva Natural Serra do Tombador, no Cerrado, os dois biomas mais ameaçados do país. Outra iniciativa é um projeto pioneiro de pagamento por serviços ambientais em regiões de manancial, o Oásis. Na internet: www.fundacaogrupoboticario.org.br,www.twitter.com/fund_boticario e www.facebook.com/fundacaogrupoboticario.

