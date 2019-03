"Expo Amigas de Negócios" acontece neste sábado na Capital

Idealizada em 2010 por Ana Fontes, a Rede Mulher Empreendedora promove eventos de networking, cursos, mentorias, inspiração e realiza parcerias com empresas que acreditam na causa do empreendedorismo feminino - Foto: Divulgação/Assessoria

A Rede Mulher Empreendedora promoverá o seu 2º Café com Empreendedoras no próximo dia 23, no Centro de Convenções do Shopping Bosque dos Ipês durante a "EXPO Amigas de Negócios".

Nessa edição acontecerá um talk show com a participação de 3 empreendedoras de sucesso locais: Daiany Vascão (A Paraguaia), Natalie Pavan (My Cookies) e Dani Pavão (Rede Mãe Empreender). Com mediação da Embaixadora da RME em Campo Grande, a empresária Caroline Reis, as convidadas compartilharão suas histórias e dicas para empreender no mercado local. Também haverá rodada de negócios para que as participantes possam divulgar suas empresas.

Idealizada em 2010 por Ana Fontes, a Rede Mulher Empreendedora promove eventos de networking, cursos, mentorias, inspiração e realiza parcerias com empresas que acreditam na causa do empreendedorismo feminino. É signatária dos princípios de empoderamento da ONU Mulheres e foi vencedora do edital Goldman Sachs & Fortune Global Women Leaders Mentoring Award, em 2017; e recebeu Menção Honrosa no WEP’s, em 2016. Conta com mais de 300 mil empreendedoras cadastradas.



A Rede conta com mais de 80 embaixadoras espalhadas pelo Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as empresárias Caroline Reis (CR Coaching de Resultado e Arquitetura de Pessoas) e Josiane Paganini (Zuzu Lab) lideram o movimento, organizando eventos voltados para mulheres empreendedoras e desenvolvendo parcerias locais.

As inscrições para o evento podem vem ser feitas através do link bit.ly/exporme . O ingresso dá acesso ao Café com Empreendedoras e à toda programação da EXPO Amigas de Negócios, que acontece nos dias 22 e 23 de março, das 10 às 22h no Centro de Convenções do Shopping Bosque dos Ipês.

Serviço:

Evento: Expo Amigas de Negócio

Data: 23/03 - Sábado

Horario: 8h30

Local: Centro de Convenções do Shopping Bosque dos Ipês