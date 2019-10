Ex-vocalista do Timbalada é visto pedindo ajuda nas ruas de Salvador

O cantor Xexéu foi responsável por um dos hinos de uma época em que o axé explorava toda a brasilidade - Foto: Divulgação

O cantor Xexéu foi responsável por um dos hinos de uma época em que o axé explorava toda a brasilidade. "Eu fui embora/ meu amor chorou/ eu fui embora/ meu amor chorou (...) eu fui nas asas de um passarinho/ eu fui nos beijos de um beija-flor", dizia a letra da canção de maior sucesso de Timbalada.

O grupo chegou a fazer inúmeras apresentações no Brasil e no exterior. Com os corpos dos integrantes pintados e clipes que se passavam em paisagens brasileiras, o Timbalada marcou uma geração, assim como Carrapicho, Banda Mel e É o Tchan.

Após o ápice do sucesso, Xexéu ainda realizou alguns shows, mas se envolveu com o consumo de drogas e chegou a perder tudo.

Nesta terça-feira, dia 1º, uma imagem que circulou pelas redes sociais chocou os fãs. O ex-vocalista do Timbalada aparece nas ruas de Salvador, na Bahia, sem os dentes e pedindo ajuda. Na gravação, ele canta, inclusive, um trecho da música Beija-flor.

O flagrante foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Os internautas ficaram chocados com a atual situação do artista. Em junho deste ano, Xexéu chegou a dar uma entrevista ao programa Domingo Show, na Record TV. Ao apresentador Geraldo Luís, o cantor desabafou sobre a luta contra as drogas.

"A minha médica sempre me dizia que cada dia que passasse na minha vida sem usar (drogas) era um dia de vitória. A recaída é inexplicável, isso não quer dizer que tenha havido, mas passei 14 anos em Fortaleza e 14 anos limpo e não tive nenhum tipo de recaída", garantiu na época. Ele também contou que estava usando remédios para controlar as sequelas deixadas por anos de consumo de entorpecentes.

A última publicação no Facebook oficial de Xexéu é de fevereiro de 2016. A postagem divulgava um número de telefone para contratação de shows do cantor.